Autobusy pojedou v prázdninovém režimu, dokud se znovu neotevřou školy

Kraj doporučí městům a obcím směrovat pokyn k dopravcům, se kterými mají uzavřenou smlouvu.



„Spoje, které jezdí pouze ve dnech školního vyučování, nebudou dočasně v provozu, naopak spoje, které jezdí pouze o prázdninách, začnou jezdit,“ uvedl hejtmanův náměstek Martin Hurajčík.

Toto opatření by mělo skončit ve chvíli, kdy se situace ohledně šíření koronaviru změní natolik, že se žáci škol budou moci vrátit do vyučování. Kraj ale podle náměstka dbá na to, aby se lidé po celém regionu bez problémů dopravili do práce a zpět.

Podle prázdninových jízdních řádů začínají už dnes jezdit autobusy městské hromadné dopravy v Karlových Varech. Důvodem je pokles cestujících. Toto opatření platí do odvolání.

„Dlouho jsme drželi standardní provoz. Po dvou týdnech jsme situaci vyhodnotili. Máme spoje, ve kterých jezdí 10 až 12 lidí, ale i takové, v nichž jede jen pět cestujících. Letní provoz je tedy logický,“ konstatoval ředitel karlovarského dopravního podniku Lukáš Siřínek.

Regulační opatření, které se vztahuje na veřejnou linkovou dopravu, prodloužil v úterý hejtman Petr Kubis. Nyní platí do odvolání. Je mezi nimi například to, že cestující nesmějí nastupovat předními dveřmi. Musí se jimi řídit šest autobusových dopravců a dva na železnici.

Hejtman zároveň doporučil primátorce, starostkám a starostům měst, která objednávají veřejnou linkovou nebo městskou hromadnou dopravu, aby pro ni vydali obdobné nařízení.