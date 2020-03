Dobrovolníci dovezou nákup každému, kdo potřebuje, na věku nezáleží

„Když celá ta situace propukla, v rámci bezpečí našich blízkých jsem vždy, když jsem šel do obchodu, zavolal těm nejbližším a zeptal se, zda nepotřebují něco koupit. Tak jsem jim takhle párkrát rozvezl věci, co potřebovali. Když jsem v obchodech viděl nakupující rodiny s dětmi nebo potulující se páry vybírající si svoji oblíbenou značku jogurtu, došlo mi, že lidé závažnost celé situace stále ještě nepochopili,“ vysvětlil Hůla, který se kvůli situaci kolem koronaviru náhle ocitl bez práce.

Uvědomil si, že nechce své blízké vystavit riziku nákazy koronavirem. „Ve spojitosti s tím mě napadlo, že takhle mohu pomoci i ostatním lidem, které by mohlo korzování po obchodě ohrozit,“ dodal dobrovolník.



Přesto chce tuto službu nabízet lidem zcela bezplatně, pouze s možností dobrovolného příspěvku 50 korun na pohonné hmoty. Dbá zejména o bezpečnost.

„Objednávky vyřizujeme telefonicky, nákup dovezeme nejpozději druhý den. Celkovou cenu sdělíme po telefonu ihned po nakoupení, aby si zájemci mohli připravit příslušnou částku. Nákup můžeme donést ke dveřím, preferujeme ale předání u hlavního vchodu kvůli omezení kontaktu. Nákup si lidé zkontrolují spolu s účtenkou a peníze vloží do připravené krabičky, kde budou nachystány peníze nazpátek,“ vysvětluje Hůla.

Na rozdíl od nabídky města není jeho služba limitována věkem zájemců. „Nákup dovezeme prakticky všem, kdo potřebují. Nemůžeme vědět, čím si člověk prochází, ať je mladý, nebo starý. Sázíme tedy na uvážení samotných lidí, zda to skutečně potřebují. A vlastně i když přivezeme nákup mladému a zdravému člověku, který to nepotřebuje, ulevíme alespoň obchodům a snížíme riziko,“ říká Hůla.

Nákupy nabízejí i města, ale hlavně seniorům

Nejraději by vytvořil síť dobrovolníků, a zajistil tak doručování nákupů po celém Karlovarském kraji. Zatím je jeho služba dostupná v Karlových Varech, a to na telefonním čísle 607 621 641 denně od 9 do 21 hodin.

Nákupy v kraji zajišťují většinou samotná města a obce. Například v Karlových Varech můžou tuto službu využít senioři starší 70 let.

„Senioři jsou nadšeni, zatím stíháme a vše doručujeme do druhého dne. Na nákupy chodí dvě party a já se starám o nákup léků. Plánujeme rozšířit možnost objednání i pro lidi v karanténě, otázkou pro budoucí týdny je také venčení psů,“ vysvětlila Simona Vránová, ředitelka KV City Centrum, které tuto službu pro město zajišťuje.



Žádná z komerčních služeb dodávky potravin jako jsou Rohlík.cz či Košík.cz, které jsou dostupné ve velkých městech, v kraji nefungují a nákupy až do domu zde nerozváží ani Tesco.

Nákupům se nově začala věnovat například karlovarská „želva“ neboli Drink&Go. Ti dovezou nákup komukoli, a to za cenu 200 korun plus 10 procent z ceny nákupu.