Zastávky ve Varech dezinfikují, chemická ochrana vydrží až tři týdny

„Použitá dezinfekce neobsahuje chlor. Je netoxická i nedráždivá,“ uvedl Miroslav Brož, jednatel plzeňské firmy Greenroot, která dnes začala s ošetřováním přístřešků zastávek.

„Tímto přípravkem ošetříme veškeré povrchy, s nimiž by mohla přijít do kontaktu lidská ruka,“ řekl Brož.



Před aplikací dezinfekčního prostředku zaměstnanci plzeňské firmy v minulém týdnu ošetřili všechny přístřešky horkou párou. „Na takto připravené povrchy nyní nanášíme aktivní polymery. Ty vytvoří mikroskopickou vrstvu, která odpuzuje veškeré bakterie i viry. Tedy ptačí chřipku, HIV, ale hlavně koronavirus SARS-CoV-2,“ popsal technologický postup jednatel firmy.

Podle výrobce prostředku by měla jeho účinnost trvat až tři týdny. Od toho se bude podle Brože odvíjet i četnost opakování celého postupu. „Zajistíme permanentní ochranu přístřešků,“ přislíbil.

Důkladné dezinfekce se dočkají všechny přístřešky zastávek v Karlových Varech. „Máme jich necelých 150. Všechny samozřejmě standardně čistíme, ovšem ne takto důkladně,“ uvedl Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary.

Dezinfekce se ovšem podle něj nebude týkat zastávek bez přístřešků a laviček.

Šéf dopravního podniku zároveň nevylučuje, že by očista mohla být častější než jednou za tři týdny. „Abychom měli jistotu,“ řekl Siřínek.

Ozon ve službách dezinfekce

Dopravci se už v minulém týdnu podařilo zajistit první ozonéry, kterými důkladně vydezinfikují interiéry autobusů. „Dokonce se podařilo do republiky dostat i přístroje původně objednané v Německu,“ konstatoval ředitel.

Ty ještě v minulém týdnu německá stana nechtěla pustit přes hranice. „V konečném důsledku tak nakonec budeme mít deset přístrojů. Jeden jsme navíc zajistili i pro městskou policii,“ vysvětlil Siřínek.

Po dezinfekci autobusu pomocí ozonu by měl interiér zůstat čistý pět dní. „Pro jistotu ovšem budeme tuto operaci opakovat co tři dny,“ sdělil šéf dopravního podniku.

Ošetření jednoho autobusu trvá zhruba hodinu. „Poté interiér ještě 40 minut větráme, než do něj může někdo vstoupit. Aby se ozon dostal i do těch nejmenších škvír, jsou vozy po dobu operace nastartované. „Díky tomu se plyn dostane i do klimatizace, kterou rovněž důkladně vydezinfikuje,“ dodal Lukáš Siřínek.