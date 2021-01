Po covidu do lázní? Nebojte se zeptat lékaře, radí šéf lázeňského centra

„Vyžadují, aby se na ně člověk svého lékaře zeptal a nenechal se odbýt,“ vysvětluje ředitel Léčebných lázní Lázně Kynžvart Jan Ludvík. „V ordinacích je navíc prázdno, většina lékařů pracuje jen přes telefon. Není tedy, kdo by návrhy na lázeňskou léčbu psal,“ dodává ředitel.



Lázně Kynžvart mají specifické klimatoterapeutické podmínky vyhlášené ministerstvem zdravotnictví jako přírodní léčivý zdroj. I proto se tu nejvíc pacientů léčí právě s onemocněních dýchacích cest. A po covidu sem mohou lidé přijet i takzvaně na křížek. Nárok na lázně mají do čtyř měsíců od prodělání onemocnění.

„Důležité je, aby náš budoucí klient o této možnosti vůbec věděl a hlavně se nebál zeptat,“ upozorňuje Jan Ludvík. „Pobyt hrazený z rozpočtu zdravotních pojišťoven je u nás navržen jako třítýdenní. V indikačním seznamu ošetřující lékař vybírá z nabídky indikační skupiny V – Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí, “ upřesňuje ředitel.

Podle něj zároveň až tolik nezáleží na tom, zdali člověk prošel lehčím či těžším průběhem onemocnění nebo zdali byl či nebyl hospitalizován v nemocnici. „Zásadní je, jak se aktuálně cítí. Přetrvávají-li dechové potíže, únava a vyčerpání, je na místě se svým ošetřujícím lékařem promluvit,“ zdůrazňuje Ludvík.

Pobyt pak obsahuje předepsané procedury, Lázně Kynžvart je ale s ohledem na covid ještě doplňují a upravují dle individuálních potřeb pacienta. „Zvyšujeme například počet inhalací a dechových cvičení. Ale už jen pobyt ve zdejších klimatických podmínkách pacientům uleví,“ dodává Ludvík.

Státní podpora platí dál

Během ledna už do Lázní Kynžvart nastoupilo na tuto specifickou lázeňskou kúru sedm pacientů, lázně však mohou zajistit pobyt až padesáti klientům najednou. Stejný počet pak mohou lázně ubytovat i v rámci léčebných pobytů pro samoplátce.

Takzvaný Anticovid balíček obsahuje šest nocí a 12 procedur zaměřených na rekonvalescenci po prodělání nemoci covid-19 včetně dechové gymnastiky, minerálních koupelí nebo inhalační terapie. Pobyt stojí 1 200 korun na noc, po odečtení čtyřtisícové státní podpory vyjde zájemce týdenní pobyt na 3 200 korun. „Tady na místě zaplatí klient jen tuto částku, o refundaci státní podpory už se postaráme my,“ dodává Iva Čeřovská z obchodního oddělení lázní.

Lázně jsou připravené i na dětské pacienty, kteří sem již tradičně jezdí kvůli astmatu, ekzému nebo obezitě. Většina pokojů je však stále prázdná, a to i přes to, že právě dětští ekzematici a astmatici musí do lázní jezdit pravidelně. „Během pandemie přestali lékaři psát návrhy na lázeňskou léčbu bohužel i dětem,“ konstatuje Jan Ludvík s tím, že vedení lázní se dlouhodobě snaží nejen pediatry, ale i praktické lékaře kontaktovat, dokonce pro ně připravuje i speciální online webináře. „Přesto jen málokdo z nich ví, že lázně fungují dál, teď je to zkrátka na rodičích,“ myslí si Jan Ludvík.

Jeho slova potvrzuje trojnásobný otec Bartoloměj Štěrba z Plzně. „Jedna z mých dcer jezdí do Lázní Kynžvart s obezitou, další dvě s dýchacími potížemi. Kdybychom tu nebyli opakovaně, sotva by nám teď lázně lékařka napsala. Kdo je pro své dítě chce úplně poprvé, musí se umět důrazně ozvat,“ doporučuje. Speciální program pro děti po covidu už mají lázně přichystaný rovněž. Zatím jej ale nenabízejí.

„Čekáme na vyjádření autorit k tomu, co se momentálně děje. Tedy že někteří z dětských pacientů mají po prodělané nemoci problémy s imunitou. Každopádně zdejší pobyt dítěti neublíží, zatím ale nevíme, zdali mu dokážeme pomoct. To bude na zhodnocení pediatra a specialistů,“ vysvětluje Jan Ludvík s tím, že jasno ohledně lázní pro dětské pacienty po covidu by mělo být během několika málo týdnů.