Pořadatelé koncertů volí předprodej, mají tak přehled o prodaných lístcích

„Zájem o vstupenky na místě je stejně minimální, možná ani ne pětiprocentní. Současná situace navíc předprodejům nahrává. Ne snad jen kvůli tomu, že předem jsou ceny výhodnější, ale i kvůli jistotě, že se lidé na koncert dostanou,“ tvrdí Vladimír Suchan, promotér agentury Vlny.



Ta na den přesně po devíti měsících nachystá první velkou open air akci, 19. června na koupališti Rolava v Karlových Varech oslaví jedním z koncertů 40 let existence kapela Turbo.

Vladimír Suchan původně avizoval, že první venkovní akce budou už v půlce května. „Ukázalo se ale, že je to nesmysl. Poslední půlrok tak byl masakr, kdy jsem přehazoval a měnil termíny podle aktuální situace. Věřím ale, že do 19. června rozvolňování postoupí tak, že venkovní akce už budou moct být třeba bez roušek,“ říká promotér.

V přípravách na festival nepolevili

Naděje do rozvolňování vkládá i Jiří Švec, organizátor tradiční jednorázové akce Rock iN Roll v Nové Roli. Do předprodeje zatím pustil omezený počet tisíce vstupenek, které bude uvolňovat postupně právě podle rozvolňování.

„A pokud už 31. července, kdy se festival uskuteční, nebudou platit omezení v počtu lidí, určitě budou v prodeji vstupenky i na místě. Každopádně věřím, že brzy budeme přesně vědět, v jakém formátu budeme moct akci uskutečnit,“ doufá Švec.

V přípravách na festival nepolevil ani v době, kdy vůbec nebylo jasné, jakým směrem se bude uvolňování ubírat. „Nechtěli jsme složit zbraně předem,“ vysvětluje.



Pro jistotu má ale připravených několik variant, tak aby si diváci mohli vychutnat vystoupení kapel Buty, Sto zvířat či Progres 2.

Na hradě si vše vyzkouší už v sobotu

Kratší, ale o to akcemi nabitější sezonu hlásí i Pavel Palacký, majitel hradu Hauenštejn. Na rozdíl od pořadatelů koncertů však nemůže spoléhat na to, že si lidé vstupenky nakoupí v předprodeji.



„I když se mě čas od času někdo ptá, jestli by bylo možné zakoupit si vstupenky předem. Jsou to ale spíš jednotlivci. Prodávat v předprodeji by pro nás bylo velice složité,“ říká Palacký.

Vládní opatření ale dodržovat bude. Zatěžkávací zkouškou bude v tomto ohledu už sobota 29. května. To se totiž na hradě uskuteční tradiční dětský den.

Výhodou pro Pavla Palackého je, že akce na hradě jsou „průchozí“. Velice těžko tak na nádvoří bude najednou tolik lidí, aby to bylo v rozporu s vládními opatřeními. I kvůli nim hradní pán přesunul největší hudební akci, SlunoHrad na 21. srpen. „Jinak by se totiž uskutečnila v termínu dětského dne,“ dodává Palacký.