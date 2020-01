V novém lázeňském komunitním sadu porostou hrušně, jabloně i švestky

„O tom, že by ve městě mohl vzniknout komunitní sad, se uvažuje dlouhodobě. Teď, když je možnost dotací, má plán konkrétní obrysy. Myšlenka je taková, že by si ovoce v komunitní zahradě mohl pro vlastní potřebu načesat kdokoli. Samozřejmě nepředpokládáme, že by sem přijelo nákladní auto a přes noc by byla úroda sklizená. Pro všechny případy sem asi dáme kameru,“ uvažuje starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.



Podle jeho slov už městský odbor životního prostředí vytipoval místo, kde by mohla zahrada vyrůst.

„Jedná se o lokalitu za nádražím, v ulici U Mlékárny, v sousedství stávající zahrádkářské kolonie. My jsme tak trochu počítali s tím, že by nám mohli zahrádkáři s péčí o sad pomoci. Máme hotový projekt i dendrologický průzkum, který je podmínkou pro přidělení dotace,“ pokračuje starosta Kalina, který chce do sázení zapojit samotné obyvatele města.

„Jedná se o komunitní zahradu, tak bychom měli stromy zasadit společně. V plánu je, že by zde mohlo růst osmačtyřicet už vzrostlejších ovocných stromů, které by mohly v dohledné době začít rodit,“ doplnil starosta s tím, že pokud se nápad ujme a dotační titul bude trvat, je možné, že nová komunitní zahrada v ulici U Mlékárny nebude ve městě jediná.

Ministerstvo životního prostředí spustilo nový dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích loni na podzim. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost může prakticky každý. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. Z příspěvku je možné uhradit výdaje za sazenice, potřebný materiál i následnou péči.

„Cílem programu je vysázet do pěti let deset milionů nových stromů, za každého občana naší země jeden. Měly by růst mimo les, třeba i přímo v zástavbě či vnitroblocích. Mezi námi je totiž řada aktivních spoluobčanů, kterým není lhostejné, jak rychle mizí stromy z okolí našich domů i z volné krajiny, a chtějí sami přiložit ruku k dílu. Finanční podpora je proto mířena zejména na tyto akční místní komunity,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Sázet stromy mohou školy, spolky i jednotlivci

Podle jeho slov se mohou ucházet o příspěvek místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. „Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, vlastnictvím pozemku nebo podobným způsobem. Výsadbu však není možné provádět zcela na vlastní pěst.

„I když je funkce stromů v přírodních ekosystémech nezastupitelná, a to i ve městské zástavbě, nemůže výsadba probíhat zcela nekontrolovaně. Nejenže je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště, ale zvláště v zastavěných oblastech bývají ochranná pásma a řada technických omezení,“ upozorňuje na povinnost dodržovat zákonné podmínky pro výsadbu Petr Valdman.

Z toho důvodu bude úřad požadovat, aby na podpořené projekty dohlížel odborník s relevantním vzděláním, byl zpracován odborný posudek a zajištěn souhlas vlastníka pozemku. O vysazené stromy je žadatel také povinen pečovat po dobu následujících deseti let.