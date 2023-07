S trpělivostí nebo raději pěšky. Karlovy Vary čeká řada dopravních omezení

Práce na komunikacích v Karlových Varech Západní a Šumavská Od 17. července do 25. srpna se musí motoristé připravit na úplné uzavření části Západní ulice za křižovatkou s Šumavskou ul. směrem do centra. Objízdná trasa bude vedena ze Západní ulice přes Šumavskou a Charkovskou. V druhé etapě, od 26. srpna do 29. září, bude uzavřená levá polovina Západní od křižovatky s ulicí Šumavskou a bude platit úplná uzavírka Šumavské. Doprava povede po nově zhotovené části Západní ulice, část Šumavská bude úplně uzavřena. Ve třetí etapě od 29. září do 10. listopadu se počítá se stavbou parkovacích míst. Ostrovské mosty Množné číslo mosty je v tomto případě v pořádku, jedná se o tři stavby přemosťující železniční trať, řeku Ohři a průtah dálnice D6 Karlovými Vary. Uzavřené budou od 17. do 26. července. Musí se dokončit práce po jejich nedávné obnově, která skončila 30. června. Jedná se o dilatace a sanační opravy podhledu. Uskuteční se rovněž mimořádná prohlídka mostních objektů za použití mostní prohlížečky. Kollárova ulice Kvůli zvýšení bezpečnosti dětí v místní základní škole nechá magistrát ulici zjednosměrnit. Kollárova bude od kruhového objezdu jednosměrná, výjezd bude možný buď ulicemi Čechova - V. Huga směr Lidická nebo ulicemi Blahoslavova či Kollárova s výjezdem na Starou Kysibelskou.