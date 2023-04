Jak bezpečně přes frekventovanou silnici? S řešením přišel obyvatel Chebu

Zmínil, že pro překonání R6 bez velkých investic existuje jediné místo, a to u Střížova. Pod tamním mostem by mohla vést cesta pro cyklisty a pěší, aby se přes frekventovanou silnici bezpečně dostali. V rámci participativního rozpočtu Chebu proto navrhl zpracování studie proveditelnosti. Ta by zjistila, zda a za kolik je možné postavit zkratku do Františkových Lázní.

„Tato trasa zkrátí cestu oproti procházce kolem Skalky přes Komorní dvůr ze 6,5 kilometru na 4,5 kilometru. A mohla by být i kratší. Přes Střížov vede přímá cesta, zejména pro obyvatele Zlatého Vrchu. Umožní i vytvoření tréninkového nebo výletního okruhu. Nová stezka zajistí lepší dostupnost atraktivních cílů ve Františkových Lázní i pro méně zdatné turisty, ať už seniory nebo děti,“ dodal autor návrhu Minář.

Výchozím bodem je Komorní ulice

„Studie už je hotová a bude zařazena mezi strategické dokumenty města Chebu pro další možné využití pro pěší a cyklistickou dopravu. V případě, že by bylo rozhodnuto o stavbě, musela by se zpracovat podrobnější projektová dokumentace a začít řešit majetkoprávní vztahy,“ informovala mluvčí města Cheb Simona Liptáková.

Doplnila, že nebylo účelem studie navrhnout celou trasu z centra Chebu do centra Františkových Lázní. Proto byl jako výchozí bod začátku cesty zvolen chodník u kruhového objezdu v Komorní ulici. Trasa vede podél silnice na Libou, přes pole a podél Chlumečského potoka, který bude nutné v příhodném místě překonat lávkou, až pod most rychlostní silnice R6.