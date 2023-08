Novou dlažbu v lázeňském centru Varů spláchla voda. Město řeší, jak ji opravit

„Na opravy vodou vymletých míst jsme použili vyfrézovanou asfaltovou drť,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. O tom, jak bude vypadat definitivní oprava poškozené komunikace, podle něj rozhodnou výsledky kontrolního dne. Ten se uskuteční v pátek.

„Potkáme se s projektantem i se zhotovitelem,“ řekl první náměstek primátorky Tomáš Trtek. Cílem je najít řešení, které by co možná nejvíce eliminovalo riziko, že další prudký liják znovu komunikaci spláchne. „Do dvou týdnů ho budeme znát. Pak to probereme se stavebním úřadem a s památkáři. Bude to každopádně velká oprava,“ naznačil Trtek.

Zásadní byla kvalita práce

Právě památkáři po událostech z 15. srpna upozornili, že za poškození ulice může nevhodná změna v projektu i nekvalitní práce. „V projektu byly původně velkoformátové kostky, ty investor při stavbě změnil na maloformátové. Ty jsou do takového svahu nevhodné,“ uvedla Romana Riegerová, ředitelka Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti.

Zásadní ovšem podle ní je kvalita odvedené práce. „Za tu my nezodpovídáme,“ doplnila ředitelka.

„Jsem na sto procent přesvědčený, že za stav v Moravské ulici po dešti může přírodní katastrofa,“ konstatoval Tomáš Trtek. Město už škody na komunikacích v jeho správě nahlásilo jako pojistnou událost.

Škody za desítky milionů

Otázka, zda nově kostky v Moravské ulici uložit do diskutovaného betonové lože, je podle Trtka stále otevřená. „Musíme to probrat. Znamenalo by to ale kompletně rozebrat a znovu poskládat povrch celé ulice. A to by bylo obrovsky nákladné,“ doplnil Trtek.

Vedle Moravské ulice se déšť podepsal i na stavu ulic Vyšehrad a Kolmá. Přívalové deště napáchaly v krajském městě Karlovy Vary škody, jejichž výši magistrát odhaduje možná až na několik desítek milionů korun.