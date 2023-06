Červená lávka už dosluhuje, spojení mezi Háji a Chebem nahradí nový most

„Zadali jsme rozbory zeminy, a to z hlediska případné kontaminace arsenem, na což poukazovala opozice, i z hlediska použití na stavbě přesýpaného mostu. Co se týče nadlimitního množství arsenu, toto bylo vyloučeno. Množství odpovídá normě. Co se týče mechanických vlastností, tak tam je to horší,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Pagáč.

Posouzení podle Pagáče ukázalo, že zemina je k zásypu vhodná pouze podmínečně. V takovém případě se rentabilita, o které se uvažovalo, výrazně ztrácí. „Město by navíc muselo garantovat kvalitu používané zeminy, což by mohlo být komplikací a rizikem při případných pozdějších reklamacích,“ poznamenal místostarosta.

Stavba má přijít na 100 milionů korun

Most, který má výhledově sloužit i pro silniční dopravu, nahradí v nejbližších letech lávku do Hájů. Ta je na hranici životnosti a pravidelně podstupuje kontrolu technického stavu. „Před nedávnem se kontrola konala, čekáme na to, až bude hotové posouzení. Zatím se zdá, že by její životnost mohla být prodloužena do roku 2025,“ řekl Pagáč.

Město chce do té doby všechno připravit, aby mohlo zahájit samotnou stavbu. V současnosti už je vydán projekt pro územní rozhodnutí, čeká se na cenovou nabídku na vypracování projektu pro stavební povolení. „Tato dokumentace by měla být hotová do konce roku,“ nastínil další kroky místostarosta.

Stavba s předběžnou cenou kolem 100 milionů korun, na níž chce město získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 85 procent, má podle místostarosty strategický význam v dopravní sítě města. „Vzniklo by další spojení centra se čtvrtí Háje, k odlehčení páteřních komunikací a stavba navazuje na další most, který by měl stát směrem na Podhrad,“ dodal Pavel Pagáč.