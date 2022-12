Kočičí modelky mají za sebou často drsné časy, teď pózovaly pro kalendář

Kalendář je zvláštní tím, že jako modelky na jednotlivých listech pózují přímo obyvatelky útulku. Veškerý zisk z prodeje půjde na pomoc opuštěným a hendikepovaným kočkám.

„Fotilo se přímo v útulku nebo v dočasné péči u paní Lucky. Ta si k sobě bere koťata, která jsou velmi malá nebo i z jiného důvodu potřebují speciální péči. Tady v útulku totiž na taková kočičí mimina není čas,“ říká zakladatelka a předsedkyně sokolovského spolku Láskou ke kočkám Anna Křehlíková.

Veškerý volný čas věnuje kočkám, které potřebují pomoc. Z ulice jich spolu s dalšími zachránila a dostala do nových domovů už stovky.

Pomoc strádajícím zvířatům

„Máme k dispozici kalendáře velké nástěnné, které stojí 250 korun, a pak i malé stolní. Ty je možné pořídit o stovku laciněji. Každý, kdo si je koupí, by měl vědět, že veškerý výtěžek půjde na veterinární ošetření, na jídlo, na stelivo. Prostě budeme moci pořídit to, co zvířata potřebují. Rádi bychom získali také novou karanténní klec,“ vysvětluje Anna Křehlíková.

Kalendář je možné vyzvednut přímo v útulku, ovšem po předchozí domluvě, nebo jej útulek pošle přímo na adresu. Vzhledem k tomu, že v předvánočním čase nápor na přepravce vrcholí, však s objednávkou není radno otálet, aby dárek pod stromeček dorazil včas.

Jak vedoucí útulku prozradila, velký nástěnný kalendář obsahuje třináct fotografií koček. V tom stolním, který je čtrnáctidenní, je jich více než dvojnásobek.

Kočky jako modelky

Všechny zvířecí modelky, které majitele kalendářů provedou rokem 2023, mají za sebou pohnuté osudy. Prosincové stránky opanoval například černobílý kocourek Felix.

„K nám se dostal jako malé kotě přímo z ulice. Mohlo mu být něco mezi třemi a čtyřmi měsíci. Byl hladový, špinavý a plný klíšťat. Dali jsme ho dohromady a po kastraci se pro něj našel domov. Bohužel, Felix neměl štěstí na lidi. Po několika dnech se vrátil zpět do útulku. A když se po roce zdálo, že se na něj konečně usmálo štěstí, ani tentokrát to nedopadlo. Kocourek se vrátil k nám a od té doby na svého člověka stále čeká,“ popisuje Anna Křehlíková jeden kočičí příběh.

Vítací kočka

Na fotografiích pro konec října se objevuje i přibližně jedenáctiletá Majda. Ta se octla na ulici zřejmě vinou svého onemocnění, které vyžadovalo operaci.

„Když jsme ji přijali do útulku, ukázalo se, že má na břiše zhoubný nádor. Začali jsme nemoc řešit, ale nádor už začal metastázovat a prorůstá do plic. Lékaři jí po operaci dávali přibližně půl roku života, ale ona se s osudem pere statečně. Od zákroku je tu s námi už déle než osm měsíců. Stále je čilá, má chuť k jídlu a užívá si poslední období svého života,“ hladí Křehlíková tříbarevné přítulné zvíře.

Vzhledem k tomu, že Majda miluje lidi, ale ostatní kočky právě nemusí, odstěhovala se s pelíškem na chodbu útulku.

„Je to taková naše vítací kočka. Když někdo zazvoní, je u dveří dřív než já. Každou návštěvu si užívá.“

Každý dostane šanci

Říjnovou stránku kalendáře obsadil kocourek, kterému v útulku říkají Venoušek. Asi osmiletý tulák žil v areálu karlovarské továrny na barvy, než jej srazilo auto. S komplikovanou zlomeninou skončil v útulku.

„Při ošetření se ale veterináři nezdálo jeho bříško, které bylo nafouklé a tvrdé. Rozhodl se jej vyšetřit. Když jsme pak kvůli sonografickému vyšetření kocourkovi oholili srst, zjistili jsme, že je celý žlutý. Připomínal trochu větší citron. Zjistilo se, že mu selhávají játra. Naděje na přežití moc neměl, přesto jsme nad ním hůl nezlomili. Začal užívat léky na játra, skoro rok se léčil a dostal se z toho. Před měsícem navíc přišel o zuby, které ho velmi trápily a bolely. Od té doby je bez bolestí, říkáme mu tu Bezzubka, a má se fajn,“ směje se Anna Křehlíková.

Na pomoc útulkům je určena i vánoční sbírka Kočičí přání, která v těchto dnech začala. Za vybrané příspěvky útulky nakoupí to, co jim aktuálně chybí.

„Co nejvíc našim kočkám schází? Milující rodiny, které by je přijaly mezi sebe,“ doplnila po krátkém přemýšlení Anna Křehlíková.