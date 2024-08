Hrozba pro ODS: Po výzvě předsednictva ANO může skončit karlovarská koalice

Koalice na karlovarském magistrátu má v současné podobě 23 hlasů. Čtrnácti disponuje ANO, pěti Karlovaráci a čtyřmi koalice Spolu. Podle vyjádření primátorky Andrey Pfeffer Ferklové, které poskytla Českému rozhlasu, bude nutná schůzka ANO a Karlovaráků. „Předpokládám, že tak, jak předsednictvo dalo doporučení, jej budeme probírat s naším druhým koaličním partnerem,“ řekla Českému rozhlasu primátorka.

Jednání mezi ANO a Karlovaráky však předcházelo setkání zastupitelských klubů. „Mohu potvrdit, že se ve středu sejde zastupitelský klub, který bude usnesení předsednictva ANO probírat,“ řekl ve středu bez bližších podrobností krajský manažer ANO Vojtěch Matoušek. Schůzku zastupitelského klubu potvrdil i radní Václav Skuhravý (Karlovaráci). Současné dění nechtěl komentovat. „Nejsem do toho zainteresován, vím jenom to, co jsem se dočetl v médiích,“ uvedl Skuhravý.

Předseda regionálního sdružení ODS Jiří Vaněček nebyl o mnoho sdílnější. „Nemohu komentovat vnitřní usnesení ANO,“ konstatoval. Připustil nicméně, že mu do určité míry rozumí. Případnému ukončení koaliční smlouvy však podle něj musí předcházet několik kroků.

„Podle koaliční smlouvy musí přijít na řadu smírčí řízení uvnitř koalice. Teprve pokud tato jednání nezhojí problémy, může dojí k vypovězení smlouvy jako takové,“ přiblížil mechanismus ukončení koaliční smlouvy Jiří Vaněček. Podle jeho názoru by v takovém případě bylo nutné uzavřít novou koaliční smlouvu. „Ta stávající je uzavřená mezi třemi subjekty, ne mezi dvěma,“ vysvětlil předseda regionálního sdružení ODS.

I bez ODS by měli většinu

I kdyby ODS koalici opustila, budou mít zastupitelské kluby ANO a Karlovaráků nadpoloviční většinu v pětatřicetičlenném zastupitelstvu Karlových Varů. Na otázku, zda bude ANO případně hledat dalšího partnera, ve středu primátorka Andrea Pfeffer Ferklová neodpověděla.

Koalice na karlovarském magistrátu se do problémů dostala v souvislosti s prošetřováním korupční kauzy v Ústeckém kraji. Petr Bursík je jedním z obviněných. Státní zastupitelství mu klade za vinu, že zjednal neoprávněnou výhodu pro společnost Rocknet, ve které v minulosti působil na postu obchodního ředitele, v souvislosti se zakázkou na sanaci svahu v Karlových Varech. Za to mu v případě prokázání viny hrozí až osmileté vězení.

Bezprostředně poté, co mu policisté předali usnesení o zahájení trestního stíhání, Petr Bursík rezignoval na post uvolněného radního. „Tím, že se ta kauza týká odboru technického, který je v mé gesci od ledna tohoto roku, tak jsem to viděl jako logický krok,“ komentoval tento krok na začátku týdne sám Bursík.

„Nikdy jsem neskrýval, že jsem v době od prosince 2014 od prosince 2018 pracoval pro firmu Rocknet. Považuji za důležité zdůraznit, že v Karlovarském kraji není žádná specializovaná firma na sanaci skalních masivů. Předmětem šetřené zakázky z roku 2023 je právě tato specifická činnost,“ uvedl ve svém písemném vyjádření Petr Bursík.