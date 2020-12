Politici v Karlovarském kraji našli shodu, krajská koalice je na spadnutí

Post prvního náměstka hejtmana, jednoho radního a uvolněného zastupitele. Tyto tři posty s největší pravděpodobností získá koalice K5, kterou tvoří ODS s KDU-ČSL s podporou jednoho hlasu SNK1.



Tuto variantu v pondělí posvětili členové regionální rady ODS, o den později s nimi strana seznámila své koaliční partnery.



„Na tomto jednání jsme řešili i personální otázky. Se jmény ovšem nejdříve seznámíme partnery z bloku 21,“ konstatoval lídr společné kandidátky ODS a KDU-ČSL Karel Jakobec.

Podle Petra Kulhánka, šéfa Jednadvacítky (STAN, Piráti, VOK, Místní, SNK1) a pravděpodobného kandidáta na hejtmana, návrh jmen na posty prvního náměstka, radního a uvolněného člena zastupitelstva určitě nebudou důvodem, proč by se měla středeční jednání o koalici zadrhnout.

„Partnery rozhodně nekádrujeme,“ uvedl před společnou schůzkou Kulhánek. „Jediné, na čem by mohla jednání uváznout, by mohly být nějaké nové podmínky ze strany K5. Ale to nepředpokládám,“ doplnil Kulhánek.

„Jsem ráda, že to takto dopadlo,“ řekla Oľga Haláková za KDU-ČSL. Tato strana už dříve apelovala na svého koaličního partnera, aby slevil z nároků na zastoupení K5 v budoucí krajské vládě.

„Když se potkají dva lidé, mají každý svůj názor. Natož pak politici, kteří mají nad sebou ještě stranické orgány. Řešili jsme to tak, jak to řešit šlo. Naštěstí jsme oba subjekty politickými stranami. Kdyby jeden z nás byl sdružením, byla by domluva daleko těžší,“ konstatovala Haláková.

Její jméno bylo dlouho skloňované ve spojitosti s funkcí hejtmanky. Jak bude jmenovitě vypadat složení nové krajské vlády, však žádný ze zainteresovaných nechtěl před konečným jednáním komentovat. Haláková nicméně naznačila, že se s ní počítá na gesci kultury a památkové péče.

Ustavující zastupitelstvo Karlovarského kraje se znovu sejde v pondělí. Půjde už o šestý pokus zvolit nové vedení kraje.