Klínoveckou rozhlednu sužuje drsné horské počasí, do věže zatéká

„Nějaké řešení v hlavě i mám, ale musíme ho pořádně promyslet a s nějakým technikem se podívat na příčiny. Úplně stoprocentně,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Příčin, které způsobují zatékání, je podle něj přitom hned několik. Na Klínovci totiž poměrně silně fouká, a pokud i prší, má to na rozhlednu stejný účinek jako při použití vysokotlakého čističe. „Konstrukce oken jsou kovové a my jsme je museli dodržet. Použít jsme museli také sklenářský tmel, nikoli silikony. Tmel ale praská a protéká jím voda,“ vysvětlil starosta.

Voda se podle něj dostává do rozhledny také kovovými konstrukcemi dveří, a tím pádem i do vnitřního prostoru celé věže. Té navíc neprospívají ani rozdíly teplot. Pára se při příchodu návštěvníků sráží na oknech, po kterých pak stéká dolů.



Klínovecká rozhledna už v současné době není přístupná. Zimní přestávku má naplánovanou do 29. února. „Přes zimu ji uzavíráme. Zkoušeli jsme ji nechat i otevřenou, ale zaprvé návštěvnost je minimální, za druhé je to i nebezpečné. Na ochozu je většinou led a někdo by mohl uklouznout a přepadnout přes zábradlí. To nechceme riskovat,“ zdůvodnil Jan Horník.

Zájemci ale ani tak o výhled z nejvýše položeného přístupného místa Krušných hor nepřijdou. Již několik let jim ho umožňují panoramatické kamery, které přenášejí obraz na internet.

Památkově chráněnou rozhlednu museli stavbaři během její obnovy rozebrat kámen po kameni. Byla v tak špatném stavu, že místo ní vyrostla částečná replika. Oprava věže stála 11 milionů korun a Boží Dar na ni získal většinovou dotaci z evropského přeshraničního fondu.