Kontrola parkování v Karlových Varech se odkládá, chybí vyladěná technika

„Elektronický systém pro kontrolu a monitoring zón v Karlových Varech bude spolupracovat se stávajícími informačními systémy, které používá městská policie a magistrát města. Umožní automatickou kontrolu oprávněnosti parkování a automatické zpracování přestupků,“ popsal novinku Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Podle původního záměru radnice měl Cam Car do ulic vyjet už po letošním filmovém festivalu. Vedení města nyní připouští, že letos to zřejmě už nebude. „Předpokládali jsme, že zavedení tohoto systému bude rychlejší,“ přiznal náměstek Lubomír Kovář.

Hodně času podle něj zabere „nakrmit“ celý systém daty. Promítne se do něj i chystaná parkovací zóna v Tuhnicích. Ta bude rozdělená na několik částí podle toho, kdo v této části bude smět parkovat.

Kontroly podle pražského vzoru

Kamery umístěné na vozidle snímají registrační značky zaparkovaných aut a v reálném čase získávají představu o tom, jestli některá z nich neparkují v rozporu s vyhláškou. Zjištěné prohřešky pak systém dokáže poslat k vyřízení úředníkům, kteří mají přestupky na starost.

Podobný systém s úspěchem funguje například v Praze. Náklady na pořízení speciálně vybaveného vozu budou přibližně čtyři miliony korun. Většina z této částky padne na technologii vozu. Město Karlovy Vary bude sumu hradit z vlastních prostředků.

Návratnost investice je podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové osm let. „Není to ale prioritou. Jde nám hlavně o to, vyřešit problém parkování ve městě,“ zdůraznila primátorka v době, kdy celý projekt představovala.

Z parkování plynou karlovarskému magistrátu nemalé peníze. „Za loňský rok jsme za vyhrazená místa k parkování vyinkasovali deset milionů korun. Další přibližně milion zaplatili držitelé parkovacích karet,“ řekl mluvčí magistrátu Kopál. Dalších pět milionů vloni město získalo na povolenkách k vjezdu do lázeňského území.

Fyzické zábrany fungují

Právě na hustotě provozu v lázeňské zóně se výrazně projevila instalace zábran v podobě zajížděcích sloupků. „Díky nim se počet průjezdů podařilo snížit na dvě stovky denně,“ podotkl náměstek Miroslav Vaněk s odkazem na to, že před jejich montáží projelo lázeňským centrem násobně víc aut.

„Podobným způsobem tak budeme chtít regulovat dopravu i v jiných částech lázeňské zóny,“ doplnil náměstek. Jako jedno z možných míst se podle něj jeví ulice mezi Vojenským lázeňských ústavem a hotelem Windsor (někdejší Lázně III).