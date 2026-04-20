Rada pět let působil na obdobném pracovišti v Jihlavě. „Nechci nikoho pomlouvat ani na nemocnici házet špínu. Ale podle mne se jedná o systémovou chybu a neměla by se řešit až v době, kdy se něco stane,“ říká Rada, který prý na kardiocentru v Jihlavě nezažil, že by mladý lékař pracoval bez dozoru.
Upozorňovala jsem na to, ale když jsem to chtěla řešit, tak mne raději odvolali.
Nela Kvačkovábývalá generální ředitelka KKN
V karlovarské nemocnici to prý ale bylo jinak. Odpovědi na otázky hledal u právníků, obrátil se i na své nadřízené. „Z právního hlediska by měl dohled fungovat například v ambulanci, kde neatestovaný lékař neřeší akutní problémy. Když si neví rady, třeba se změnou medikace, zvedne telefon, zavolá staršímu lékaři a poradí se. Jenže u invazivních výkonů přímo na srdci, což katetrizace a implantace jsou, by měl být mladý lékař pod dozorem. A dozorující lékař by měl neprodleně zasáhnout v momentě, kdy vidí, že nezkušený lékař dělá chybu. Měl by být tedy ideálně na sále, případně v sousední místnosti, kde vidí ty samé monitory jako na sále a může zasáhnout prakticky okamžitě,“ přibližuje Rada názor právníka.
Primář karlovarského kardiocentra Alexandr Schee, kterého redakce v té souvislosti oslovila, výtky odmítá a prohlašuje, že veškerý dohled nad mladšími lékaři, mimo jiné také při implantacích kardiostimulátorů, byl veden se vší zodpovědností a s ohledem na zkušenosti implantujících lékařů.
„Byl v souladu s českým právním řádem a regulemi České lékařské komory. To potvrzuje i právní názor komory, o který nemocnice žádala stran posouzení naší praxe,“ řekl primář.
Jenže bývalá generální ředitelka Nela Kvačková tvrdí něco jiného. „Upozorňovala jsem na to, ale když jsem to chtěla řešit, tak mne raději odvolali,“ řekla Kvačková s tím, že o problému vědělo i vedení kraje, přesto jej neřešilo. Naopak se jej snažilo zamést pod koberec.
„K tomu se vedly diskuze. Požádal jsem pouze, aby se ta záležitost nešířila do doby, než se náležitě prošetří a nebude to zcela zřejmé a prokázané. Pak byla ředitelka Kvačková odvolána a jednou z prvních věcí Jiřího Štefana, pověřeného tehdy vedením nemocnice, bylo tyto záležitosti prověřit. A on řekl, že je všechno v pořádku, že k ničemu takovému nedocházelo. Já mu věřím a do jeho kompetencí nezasahuji,“ řekl hejtman Petr Kubis, který má zdravotnictví v gesci.
Školitel má za výkon plnou odpovědnost
Mluvčí České lékařské komory Michal Sojka uvedl, že režim práce lékařů bez atestace upravuje zákon, který rozlišuje mezi odborným dozorem a dohledem podle toho, zda má lékař už dokončený základní kmen. Jak řekl, ani v jednom případě zákon výslovně nenařizuje nepřetržitou přítomnost školitele u výkonu.
Implantace kardiostimulátorů ale zároveň přímo upravuje stavovský předpis České lékařské komory o funkčních licencích, který připouští, aby je prováděl i lékař ve výcviku, pokud pracuje ´pod vedením´ lékaře-školitele.
Výklad toho, zda to znamená nutnou přítomnost zkušeného lékaře přímo na sále, podle právníků lékařské komory není jednoznačný. Záleží prý na konkrétní situaci, zkušenostech školeného lékaře i posouzení školitele, který za průběh výkonu také nese plnou odpovědnost. Praxe se navíc mezi jednotlivými pracovišti dle mluvčího komory může lišit.
Karlovarská krajská nemocnice považuje tvrzení uvedená v článku na Seznam zprávy, který s informací přišel, za nepravdivá, zkreslující a způsobilá vyvolat mylný dojem o zákonnosti a odbornosti poskytované zdravotní péče.
„Nemocnice si vyžádala stanovisko právního oddělení České lékařské komory a podle něj je postup Karlovarské krajské nemocnice při implantaci kardiostimulátorů plně v souladu s právními i profesními pravidly a odpovídá standardní praxi v oboru. Pojem ´pod vedením´ neznamená povinnost přímé fyzické přítomnosti školitele u každého jednotlivého výkonu,“ píše se v tiskovém prohlášení nemocnice.
Také organizace práce, systém odborného dohledu i zapojení lékařů ve specializační přípravě jsou nastaveny tak, aby byla v každém jednotlivém případě zajištěna vysoká odborná úroveň a bezpečnost poskytované zdravotní péče.
„Naší absolutní prioritou je bezpečnost pacientů. Mohu ujistit, že v souvislosti s popisovanými případy nedošlo k ohrožení ani poškození žádného pacienta a postup nemocnice byl v souladu s platnými pravidly i profesními standardy,“ dodal generální ředitel nemocnice Jiří Štefan.