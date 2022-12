Z půjčených stamilionů na investice Varům zbývá utratit ještě necelá čtvrtina

Podle prvního náměstka karlovarské primátorky Tomáše Trtka bude město čerpat z úvěrového rámce ještě jednou, maximálně dvakrát. „V praxi to funguje tak, že v okamžiku, kdy se nakumuluje více faktur, je město proplácí hromadně,“ konstatoval náměstek.

Aktuální tabulka projektů čítá 19 položek. Tou nejnákladnější, která už je však zaplacená v rámci tří čerpání úvěru z loňského a letošního roku, byla stavba nového mostu ve Dvorech v hodnotě téměř 160,5 milionů korun.

Na více než sto milionů korun pak přišly práce na rekonstrukci tří karlovarských kolonád – Mlýnské, Sadové a Vřídelní. „Všechny projekty, na které čerpáme peníze z úvěru, byly odsouhlasené už v době jeho schvalování,“ podotkl Tomáš Trtek.

U některých z investic město počítá i s dotačními prostředky. Týká se to například zmiňované Vřídelní kolonády, kde by město z dotačních titulů mělo získat většinu investované částky. Obdobně je to i s rekonstrukcí autobusových zastávek U Tržnice.

51 milionů na úrocích

Podle informací z magistrátu město nejvíce peněz využilo v rámci prvního čerpání loni v květnu, kdy platilo faktury v celkové výši 150,5 milionu korun. Nejméně pak z úvěru čerpalo letos v srpnu.

Peníze, které na fixní úrok město získalo od Komerční banky, využívá výhradně na investiční a rekonstrukční projekty. „Neprojídáme je,“ zdůraznila před nedávnem primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Splátka úvěru zatíží městský rozpočet až do roku 2035. Splácet jej začne od roku 2024 poté, co uhradí poslední částku za výstavbu KV Areny. Na umoření šestisetmilionového úvěru na výstavbu tohoto sportovního stánku jde každý rok z městské kasy 40 milionů korun. Na úrocích doposud město zaplatilo takřka 24 miliony.

V případě sedmisetmilionového investičního úvěru budou splátky ještě vyšší. Podle mluvčího magistrátu Jana Kopála bude každoroční splátka jistiny činit 58,3 milionu korun. „Na úrocích město zaplatí během celé doby splácení 51 milionů,“ upřesnil Kopál.