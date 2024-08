Opilý řidič srazil u Sokolova cyklistku i malé dítě, žena střet nepřežila

Podle policistů k nehodě došlo tak, že řidič osobního vozidla značky Mercedes jedoucí ve směru ze Sokolova do obce Lomnice z dosud nezjištěných příčin narazil do projíždějící osmatřicetileté cyklistky a dále do další nezletilé cyklistky.

„Dvaačtyřicetiletý muž policistům na místě sdělil, že auto neřídil on, ale jeho rodinný příslušník, který z místa utekl,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

Policisté se začali případem okamžitě zabývat a provedeným šetřením zjistili, že podezřelý muž lže a že vozidlo řídil právě on. „Následně u něj policisté provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,64 promile alkoholu,“ dodal mluvčí.

„Na místě zasahovaly dvě posádky Rychlé záchranné služby Karlovarského kraje a byla aktivována letecká záchranka,“ popsal podrobnosti mluvčí záchranky Radek Hess.

Záchranáři si na místě převzali resuscitaci obou zraněných.

„Osmatřicetiletá žena utrpěla vážná zranění. Bohužel se ji nepodařilo zachránit a na místě zemřela. Druhá osoba, šlo o nezletilé dítě, byla se středně těžkým zraněním transportována do nemocnice vrtulníkem,“ dodal Hess.