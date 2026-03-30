Vznikat začal loni v únoru, od letošního ledna jel v testovacím provozu a na konci března byly některé jeho moduly zpřístupněny veřejnosti. Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje (KSÚS) Jiřího Šlachty jde v rámci republiky o novinku. Podle jeho slov by podobný projekt chtěli spustit například na Vysočině, Jihočeském či Olomouckém kraji.
„Silničáři na svém webu nabízejí veřejnou aplikaci pro všechny obyvatele i návštěvníky kraje. Na jednom místě najdou kompletní informace o dopravních omezeních, o investičních a neinvestičních akcích i o běžné údržbě. Pro zajímavost tam jsou napojeny i meteostanice, které informují o teplotě a vlhkosti v daném úseku,“ řekl Šlachta s tím, že kompletní systém za přibližně 16 milionů korun původně vznikl jen pro potřeby silničářů. Ti se však rozhodli část svých dat zpřístupnit veřejnosti.
Systém bude podle jeho slov sloužit i potřebám integrovaného záchranného systému a dopravcům.
„Jsme jedni z prvních v České republice, možná úplně první, kdo v takové míře geoportál spouštějí. V aplikaci je možné vidět všechna dopravní omezení, dlouhodobé uzavírky, sekání trávy nebo třeba zimní údržbu. Lidé se mohou například podívat, kde jezdí vozidla údržby, kdy tam jela naposledy a podobně. Uvidí, jak se vlastně spravují, udržují a opravují silnice druhých a třetích tříd v kraji,“ doplnil informace náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík.
Novinka je volně dostupná na webových stránkách Krajské správy údržby silnic. Ukrývá se pod dlaždicí Údržba silnic. Následně stačí kliknout na odkaz veřejná mapová aplikace.
Krajští silničáři, kteří udržují v Karlovarském kraji 1844 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, se netají ambicemi nabídku služeb rozšiřovat.
„Geoportál budeme dál upravovat. V případě, že by se ukázala potřeba doplnit ty informace o nějaká další data, jsme schopni je do systému prakticky okamžitě nahrát, pokud je tedy máme v rámci našeho systému k dispozici. V okamžiku, kdy zjistíme, že je portál skutečně využívaný, není problém vložit odkaz hned na úvodní stránku krajské správy,“ doplnil ředitel Jiří Šlachta.