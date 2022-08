Most přes Ohři v Šemnici na Karlovarsku zůstane dál zavřený

Až do července příštího roku zůstane zavřený most přes Ohři v Šemnici. Vyplývá to z rozhodnutí odboru dopravy karlovarského magistrátu. Krajská správa a údržba silnic přitom počítala s tím, že by se most měl opravit ještě v letošním roce. Sešlo z toho kvůli pár metrům čtverečným.