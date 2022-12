Aktivisté prosadili další referendum o Vřídelní kolonádě, bude v lednu

Referendum by se tak mělo uskutečnit v termínu prvního kola prezidentských voleb v lednu.

„Z odboru vnitřních věcí přišel 8. prosince výsledek sčítání podpisů pod peticí, která vypsání referenda iniciovala. Odbor uznal 3684 podpisů,“ konstatoval Ota Řezanka, který za peticí stojí.

Tento počet naplňuje povinnost získat podporu alespoň deseti procent oprávněných voličů. V případě Karlových Varů to činí 3595 jmen.

Organizátoři chtějí kopii litinové kolonády

Referendum má rozhodnout o tom, zda současnou Vřídelní kolonádu nahradí kopie té původní z dílny architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Ta byla prvním jejich realizovaným projektem v Karlových Varech.

V jimi navržené podobě stála v lázeňském centru do roku 1939. V Karlových Varech je v současné době 13 objektů, pod nimiž je dvojice podepsaná.

„Respektujeme fakt, že se v Karlových Varech našlo více než tři a půl tisíce lidí, kteří se podepsali pod žádost o referendum,“ konstatovala primátorka města. „Na druhou stranu je ale potřeba zmínit to, že finanční prostředky, které by stála kopie kolonády, jsou více než miliarda korun,“ uvedla primátorka.

Město na novou kolonádu nemá

Takové peníze město podle ní v současnosti nemá a nebude je mít ani v budoucnu.

„Kdyby se město mělo kvůli litinové kolonádě zadlužit, znamenalo by to, že by byly minimálně na několik desítek let zastavené veškeré další investice,“ upozornila Pfeffer Ferklová.

Lednové referendum bude už druhé, které tuto otázku řeší. Před pěti lety, rovněž v souběhu s prezidentskými volbami, chybělo necelých 300 hlasů, aby bylo pro město závazné. Většina z těch, kteří hlas odevzdali, přitom byla pro výstavbu repliky.

Moderní stavba má problémy

Všelidové hlasování o budoucí podobě lázeňského centra Karlových Varů přichází v době, kdy město investuje miliony korun do rekonstrukce současné podoby Vřídelní kolonády. Ta vznikla v letech 1969 až 1975 podle návrhu architekta Jaroslava Otruby. V květnu letošního roku po téměř sedmi letech vytrysklo Vřídlo v původní vřídelní síni.

Za její opravu město zaplatilo 31,5 milionu korun. I s novou technologií, která se ukrývá pod zemí, se částka vyšplhala na více než dvojnásobek. V opravách soudobé Vřídelní kolonády chce město pokračovat. V plánu je rekonstrukce hlavní lodě. Tato část obnovy kolonády přijde město na stovky milionů.

Podle iniciátorů referenda jsou to ovšem vyhozené peníze. „Je nejvyšší čas zvážit, zda má smysl tak nákladnou rekonstrukci provádět, nebo nechat kolonádu dožít a v klidu vyprojektovat, naplánovat a finančně zajistit obnovu původní litinové kolonády,“ doplnil Ota Řezanka.