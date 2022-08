O výšce velké haly v průmyslové zóně Ostrov rozhodne ministerstvo

Nad druhou z hal, která bude mít rozlohu 100 tisíc metrů, však zatím stále visí otazníky. Řešení bude investor hledat na ministerské úrovni.

„První halu postupně předáváme uživateli. Ten v ní začíná instalovat své technologie,“ uvedl Pavel Sovička, ředitel společnosti Panattoni pro Českou a Slovenskou republiku.

S ostrým provozem se podle něj počítá od podzimu či zimy letošního roku. „Kompletní dokončení haly je naplánované na polovinu příštího roku. Její uživatel totiž zatím obsadí pouze polovinu plochy,“ vysvětlil Sovička.

Bouře nevole

Společnost Panattoni vybuduje v areálu bývalé Škody Ostrov ještě jednu halu o rozloze 100 tisíc metrů čtverečních. Tento projekt však vyvolal mezi obyvateli Ostrova nevoli kvůli zamýšlenému navýšení stavby z původních 12,5 na 22 metrů.

Proto se letos v únoru v Ostrově uskutečnilo referendum. V něm sice většina jeho účastníků hlasovala proti navýšení, ale vzhledem k tomu, že k urnám nepřišlo potřebných 35 procent oprávněných voličů, nejsou výsledky závazné.

Investor od samého počátku tvrdí, že vyšší hala by mohla do Ostrova přilákat společnosti, které by mohly nabídnout nejmodernější technologie pro automatizaci provozu. Ty by místním přinesly zajímavé pracovní nabídky.

Nesouhlas památkářů

Odpůrci zvýšení druhé haly poukazují na to, že by v jejím stínu zanikla památka UNESCO, Rudá věž smrti. A k tomuto názoru se zatím kloní i památkáři.

Ti podle Pavla Sovičky vydali k navýšení stavby, respektive k navrhované změně územního plánu, nesouhlasné stanovisko.

„Dohadovací řízení proto bude pokračovat na ministerstvu kultury,“ naznačil další vývoj ředitel Panattoni. I proto se podle něj investor rozhodl zatím vyšší podobu haly případným uživatelům nenabízet. Ve hře je tak realizace stavby v původní výšce, na kterou má firma stavební povolení.

Investor výstavby nyní jedná s potenciálními zájemci o využití větší z hal. Tu totiž hodlá stavět takříkajíc na klíč. „Ostrov byl v užším výběru lokalit pro jednoho z našich zahraničních klientů. Vzhledem k tomu, že jsme nebyli schopni garantovat čas začátku stavby, se ale rozhodl pro průmyslovou zónu v Chebu,“ konstatoval Sovička.

Tam také vznikne právě pro tohoto klienta největší hala v České republice o rozloze 200 tisíc metrů čtverečních. Co se týká další výstavby v Ostrově, existuje podle Sovičky řada scénářů.

„Pro jednoho z klientů, který by byl schopný fungovat v nižší hale, by bylo ideální, kdyby výstavba začala ještě na konci letošního roku. Kdybychom čekali na rozhodnutí o navýšení stavby, bavili bychom se o konci roku 2023,“ dodal ředitel Panattoni.