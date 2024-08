Hledá se zubař. Mariánské Lázně nabízejí milion, kvalitní vzduch a přírodu

„Uvědomujeme si, že v Mariánských Lázních a okolí je zásadní nedostatek lékařů v některých oborech,“ řekl starosta Martin Hurajčík.

„Jedním z kroků, jak tuto situaci řešit, je vypsání dotačního programu. Stomatolog díky tomu může získat od města až milion korun. Podmínkou je, aby měl smlouvu alespoň se dvěma pojišťovnami, z toho jedna musí být VZP,“ podotýká starosta.

Další nabídka

Mariánské Lázně mohou nabídnout i více, než jsou peníze na novou ordinaci a budoucí klienty.

„Lékaři hledají nejen finanční motivaci, ale i dobré zázemí pro rodinu. Mariánské Lázně mohou nabídnout mnoho výhod, které ve velkých městech nenajdou. Ať jde o o kvalitu ovzduší a životního prostředí, přírodu doslova ‚za rohem‘, nižší životní náklady nebo třeba méně stresující atmosféru,“ zdůraznila Jana Roubalová, předsedkyně Komise sociální a zdravotní.

Navíc mají podle radnice lékaři šanci ošetřovat i solventní lázeňské pacienty.

Podpora od kraje

Karlovarský kraj podporuje zubní lékaře také. Těm starším 65 let například nabízí odměnu 50 tisíc korun ročně. Kraji jde o to, aby lékaři ještě několik let poskytovali péči, než nastoupí noví absolventi škol.

Budoucím stomatologům zase nabízí stipendia. Díky nim mají zájemci šanci získat 150 tisíc korun na akademický rok. Program má ale své podmínky. Tou základní je, že se „upíší“ službě regionu, a to na pět let.