Jen peníze lékaře na venkov nepřilákají, důležitá je i práce pro partnera

Společnost všeobecného lékařství hledala na své konferenci v Karlových Varech lék na exodus praktiků z českého venkova. Mezi lékaři byla i doktorka Markéta Pfeiferová, která dala přednost Plasům na Plzeňsku před Prahou.

„Finanční motivace by mohla pomoct. Ale na druhou stranu je pro mladé lékaře zavazující na dlouhá léta, což pro ně může být stresující. Pro začátek profesního života může být taková pomoc důležitá, ale určitě ne primární,“ tvrdí lékařka. Férovější je podle jejího názoru systém stipendií.

Pro tvrzení, že pro lékaře nejsou peníze hlavním motivem pro působení na venkově, má oporu ve výsledcích dotazníkové ankety mezi mladými praktiky. „Z ní vyplynulo, že více než peníze je pro ně důležité zajištění kvalitní práce pro partnera a kvalitního vzdělání pro děti,“ konstatuje.

Dotazník podle Pfeiferové čeká aktualizace tak, aby data byla přesnější. „A s nimi by se mělo vážně pracovat,“ doplňuje.

Určité zvýšení zájmu mladých praktických lékařů o práci v regionech podle jejího názoru způsobila paradoxně pandemie covidu. „Ta doba nahrála odlivu lékařů z velkých měst, kde byl v době pandemie život složitější,“ domnívá se lékařka.

Zajistit i zázemí

Není ale přesvědčená, že by praktici nutně museli působit v každé obci, či městě. „Spíš by bylo lepší, kdyby jich bylo víc ve větších aglomeracích, kde mají přístup k dalším možnostem lékařské péče, jako je například rentgen,“ vysvětluje Markéta Pfeiferová s tím, že jedině tak mohou praktičtí lékaři poskytovat péči hodnou 21. století.

Podle vyjádření Společnosti všeobecného lékařství by mělo k návratu mladých lékařů na venkov přispět i navýšení počtu takzvaných rezidentských míst, která budoucím praktikům slouží k získávání praxe v přípravě na atestaci. To ministerstvo zdravotnictví s pojišťovnami také přislíbilo.

Podpora z ministerstva

„Příslib podpory nových venkovských praxí ze strany ministerstva vítáme, je to jeden z koncepčních kroků, který pomůže řešit personální krizi v primární péči. Samo o sobě to současný stav samozřejmě nespasí, ale je to dobrá výchozí pozice,“ říká Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL).

Podle plánu by nově vzniklé praxe měly nárok na zvýšené finanční úhrady za péči. „Praktických lékařů v poslední době přibývá, což je pozitivní, ale často zůstávají ve větších městech a do odlehlých oblastí se nijak nehrnou. Podpora nových praxí v regionech, kde je jich nedostatek, je správná cesta. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že ani ve městech praktiků není zrovna přebytek. Zkuste v Praze nějakého najít,“ doplňuje Cyril Mucha, praktický lékař a místopředseda SVL.

Společnost rovněž upozornila na fakt, že stávající praktičtí lékaři stárnou. Jejich odchodem do důchodu tak mohou obce prakticky ze dne na den zůstat bez lékařské péče.