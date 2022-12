Litinovou kašnu z nádvoří kynžvartského zámku čeká restaurátorská dílna

Ten se zasloužil rovněž o obnovu sochy Diany se srncem, která stojí v těsné blízkosti zámku a stráží vchod do západního průčelí.

„Litinová fontána je součástí masivní granitové kašny s kruhovým půdorysem. Její vodní mísa má tvar mořské mušle, z níž se zvedá opora pro druhou, menší mísu stejného tvaru. Celou stafáž zakončují tři ryby, stylizované do podoby vodních draků, mezi nimiž stoupá do výše mocný proud vody, který po dopadu zpět kaskádovitě přetéká po obvodu mušlí zpět do kašny,“ popsal podobu zdobného prvku vodní nádrže Štefan Brštiak ze správy zámku Kynžvart.

Fontána po demontáži zamířila na Plzeňsko, kde jí ruce restaurátorů vrátí původní lesk. „Práce budou probíhat ve dvou etapách. V první se uskutečnila demontáž a odvoz fontány do dílny, kde dojde k otryskání litinového povrchu, broušení, odmaštění a následnému nástřiku barvy. Ve druhé fázi bude fontána přivezena zpět na Kynžvart, kde se vrátí zpět na své čestné místo. Následovat budou finální úpravy detailů, například barevná retuš spojů,“ vysvětlil Brštiak.

Dílo železáren v Plasích

Fontána zámku Kynžvart vznikla mezi lety 1840 až 1860 v Plaských železárnách, které založili Metternichové. „Téměř identická je umístěna na Goethově náměstí v Mariánských Lázních. Ve skromnější variantě se nachází v parku před nemocnicí,“ uvedl kastelán státního zámku Kynžvart Ondřej Cink.

Kynžvartská kašna byla na nádvoří osazena v době, kdy zámek procházel rozsáhlou modernizací ve stylu vídeňského klasicismu. „Kdy přesně to bylo, to bohužel nevíme. Každopádně je zajímavé, že na dobové daguerrotypii z roku 1840, která zachycuje čelní podobu zámku, kašna ještě není,“ konstatuje Brštiak.

Kašna získá původní podobu

Vlastní kamenná cisterna je vyrobená z granitu a byla již několikrát restaurována. „Naposledy v roce 2017, kdy došlo k přespárování kašny a obnovení těsnosti nádrže. Kamenné prvky byly očištěny od mechu a lišejníků, železné části od rzi. Došlo i na zhotovení nové olověné vany. Na závěr byl povrch kamene ošetřen tak, aby odpuzoval vodu. My přesto na zimu zakrýváme kašnu ochranným krytem, který památku chrání před povětrnostními vlivy a zabraňuje případnému poškození mrazem,“ popsal Brštiak.

Co se týče barvy, lidé ze správy zámku předpokládají, že fontána bude v původní barvě litiny, tedy v tmavě šedé. „Nicméně zároveň s opravami se provádí restaurátorský průzkum. Víme, že v minulosti ta kašna byla i zelená. Její finální podoba by ale měla být taková, jakou měla v době kancléře Metternicha,“ dodal Štefan Brštiak.

Fontána by se na kašnu měla vrátit nejpozději v květnu následujícího roku. Cena restaurátorských prací přesáhne částku 400 tisíc korun a bude hrazena z rozpočtu Národního památkového ústavu.