Karlovarský kraj má novou koalici, po dvou měsících od voleb

Situace se začala vyjasňovat po pondělku, kdy se uskutečnilo v pořadí páté zasedání ustavujícího zastupitelstva. Téhož dne zasedala i regionální rada ODS, která odsouhlasila, že přijme nabídku bloku 21. Ta spočívá v tom, že klub K5 bude mít prvního náměstka, radního a jednoho uvolněného zastupitele.

„Tato nabídka vznikla už v poslední den voleb, tedy v sobotu 3. října. Trvalo tak skoro tři měsíce, než jsme se dopracovali k jejímu schválení,“ konstatoval lídr STAN Petr Kulhánek.



Právě jeho uskupení je lídrem bloku 21, v němž jsou ještě Piráti, Místní, VOK a SNK1. Partnerský klub K5 tvoří koalice ODS a KDU-ČSL podpořená jedním hlasem SNK1. Pětičlenné uskupení K5 si přitom nárokovalo post hejtmana, radního a uvolněného člena zastupitelstva. K tomu, aby ODS slevila ze svých nároků, vyzvala i partnerská KDU-ČSL.



„Když se potkají dva lidé, mají každý svůj názor. Natož pak politici, kteří mají nad sebou ještě stranické orgány. Řešili jsme to tak, jak to řešit šlo. Naštěstí jsme oba subjekty politickými stranami. Kdyby jeden z nás byl sdružením, byla by domluva daleko těžší,“ konstatovala za KDU-ČSL Oľga Haláková.

Právě její jméno bylo v nedávné minulosti spojováno s postem hejtmanky kraje. Po středečním jednání kompletní koalice se ovšem situace změnila.

„Jediným kandidátem na post hejtmana jsem na základě dohody já,“ prozradil Petr Kulhánek. Další jména blíže specifikovat nechtěl. „Ta představíme při podpisu koaliční smlouvy v pátek,“ přislíbil.

V souvislosti s prvním náměstek hejtmana se ovšem v kuloárech nejčastěji skloňuje jméno Jana Bureše (ODS). Oľga Haláková pak naznačila, že se s ní v nové krajské vládě počítá na gesci kultury a památkové péče.



Podle Patrika Pizingera, lídra koaličních Místních, má nově ustavená vláda všechny znaky široké koalice. „Už v říjnu jsme deklarovali náš zájem podílet se na takovém projektu,“ konstatoval Pizinger.

Lídr Místních je proto rád, že se vládu podařilo dát dohromady. „Máme společnou vizi, jak kraj v dalších čtyřech letech vést. Pojďme se nyní pustit do práce. Je jí strašně moc,“ vyzval koaliční partnery Pizinger.



V životaschopnost celého projektu, i když se na něm podílí celá řada subjektů, věří. „Ze všech mám pocit, že do něj vstupují upřímně a s cílem, aby koalice další čtyři roky pracovala pro Karlovarský kraj. Jako Místní do projektu vstupujeme proto, že věříme v jeho stabilitu,“ dodal Patrik Pizinger.

Nová koalice, která dostane oficiální punc po pondělním zasedání zastupitelstva, musí jako jednu ze svých priorit začít pracovat na rozpočtu kraje pro příští rok.

„Už jsme se s ním seznámili na separátním jednání zástupců jednotlivých klubů krajského zastupitelstva. Je v něm řada nejasných parametrů na příjmové stránce, od kterých se odvíjí i stránka výdajová. Jsme připraveni přijít s návrhy změn. Rozpočet by určitě nebyl vyrovnaný, ale schodkový, který ovšem bude možné krýt z rezerv, které kraj má,“ řekl k rozpočtu na jednom z ustavujících zasedání Petr Kulhánek.