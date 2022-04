Soka postřelil vzduchovkou, pak ho praštil tupou stranou sekery

16:10

V nemocnici skončil pětatřicetiletý muž poté, co ho na návštěvě bývalé partnerky v Karlových Varech napadl agresivní mladík. Nejprve muže střelil vzduchovkou do obličeje a pak mu uštědřil dvě rány tupou stranou sekery. Násilníkovi hrozí až deset let vězení.