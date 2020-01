Trať z Varů do Mariánských Lázní patří k nejhezčím v Evropě, píšou Britové

Britský server vyzdvihuje zejména nádheru kopcovité krajiny kolem říčky Teplá, jejímž údolím trať vede. Srovnává ji například s tratí mezi městy Martigny a Chamonix na švýcarsko-francouzském pomezí.

„Je to skutečně nádherná trať,“ říká Vladimír Omelka, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlových Varech. K místu má i osobní vztah. „Začínal jsem totiž jako výpravčí v Bečově,“ vysvětluje. „Určitě patří k nejhezčím v České republice,“ doplňuje.

Trať z Karlových Varů do Mariánských Lázní, v jízdním řádu označená číslem 149, slouží veřejnosti už od roku 1898. „Je to dobrý příklad důmyslnosti Habsburků,“ píše server The Guardian.

Trať měří 56 kilometrů, vlak zastavuje v jednadvaceti stanicích. V příštím roce k nim přibude dvaadvacátá u karlovarské KV Areny. Dopravu mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi v současnosti zajišťuje společnost GW Train.

„Máme velkou radost, že britský server zařadil trať z Karlových Varů do Mariánských Lázní mezi deset nejhezčích v Evropě,“ komentuje zprávu náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle jeho slov není divu, že si průvodce vybral právě tuto železnici. „Cestující určitě potvrdí, že idylická krajina a poklidná cesta je velmi příjemná. Budeme doufat, že takové hodnocení přiměje milovníky cestování vlakem, aby navštívili náš kraj a jízdu po této trase vyzkoušeli,“ dodává náměstek.



Vedle přírodních krás v jejím nejbližším okolí je trať ovšem zajímavá i z technického hlediska.

Dělníci na ní během dvou let prací od května 1896 do října 1898 vyhloubili sedm tunelů. Železnice kříží silnice či vodní toky dvaadvaceti mosty. „Na stavbě se podílelo 700 italských dělníků, kteří se podíleli právě na ražbě tunelů,“ říká k historii trati Vladimír Omelka.

V dobách Rakouska Uherska jezdil podle jeho slov po trati i rychlík do Vídně. „Trať patřila k nejrentabilnějším ve své kategorii v celém mocnářství. K návštěvě Mariánských Lázní ji použil i císař Franz Josef,“ dodává.