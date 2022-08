Hospodářská komora pomáhá podnikatelům v kraji nastartovat jejich byznys

„V rámci programu je pro začínající podnikatele připraveno zdarma dvacet hodin poradenství zkušeného mentora. Absolventi si navíc odnesou kvalitně zpracovaný podnikatelský plán, který poslouží nejen pro jejich vlastní účely, ale třeba i pro banku či soukromého investora. Kromě toho poskytujeme účastníkům asistenci při založení živnosti nebo obchodní společnosti a příspěvek tisíc korun na zřízení živnostenského listu a pět tisíc korun na založení obchodní společnosti,“ vyjmenovala benefity programu Rozjeď byznys Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Připomněla, že program funguje od roku 2016 a ročně jej využijí přibližně dvě desítky zájemců.

Jedním z odborníků, kteří se začínajícím podnikatelům věnují, je Daniel Andrlík. Podle svých slov musí hned na začátku práce s klienty ujasnit přesný podnikatelský záměr.

Hlavní je rozpočet a finanční plán

„Je třeba se na něj podívat z více perspektiv. Aby co nejvíce vyhovoval potřebám a přáním klienta, ale rovněž nejlépe zohledňoval potřeby budoucích zákazníků. Tím maximalizujeme šanci na úspěch,“ řekl Daniel Andrlík.

Na řadu pak přichází také byznys plán a všechny potřebné detaily, mezi něž patří i tvorba cen.

„Klienti potřebují pomoc se sestavením rozpočtu a s finančním plánem. Téměř vždy řešíme marketing, otázky daňové a personální. Někdy i poměrně rozsáhlou agendu a povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů, smluvních vztahů s klienty a dodavateli. A samozřejmě také majetkoprávní vztahy. Nevyhneme se analýze rizik a formulaci obchodní strategie,“ předestřel Daniel Andrlík.

Dodají informace i odvahu

Programem úspěšně prošla například Michaela Hůlková, která se zabývá grafikou, online kurzy a finančním koučinkem.

„Vstoupit do programu rozhodně doporučuji všem, kteří o podnikání uvažují, ale nemají odvahu nebo zkušenosti pustit se do toho sami. V rámci programu dostanou spoustu informací, což začátky hodně ulehčí,“ uvedla.

Sama o podnikání uvažovala delší dobu a když se naskytla možnost přihlásit se a využít projekt komory, neváhala. „Bylo to správné rozhodnutí,“ konstatovala.

„Moje mentorka Markéta Novotná má zkušenosti a navíc jsme si sedly i lidsky. To pomohlo všechno důkladně prodiskutovat. Probíraly jsme praktické věci ohledně podnikání, ale i myšlenky a nápady. Bavit se s někým, kdo je na stejné vlně a může na všechny otázky kompetentně odpovědět, je ohromná výhoda,“ podělila se Michaela Hůlková se svými zkušenostmi.

Nezruinovat rodinu

Anežka Horáková se do programu přihlásila, protože si chtěla otevřít vlastní ordinaci dentální hygieny. Mentorka Jana Michková jí například zprostředkovala konzultaci u daňového poradce a prozkoumala konkurenceschopnost.

„Mohla jsem s ní otevřeně prodiskutovat vše, co se týkalo podnikání, a to od administrativy na úřadech až po zajištění financování. Musely jsme zohlednit i to, aby mé podnikání nezruinovalo náš rodinný rozpočet po mateřské dovolené,“ doplnila Anežka Horáková.