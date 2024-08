Na úzké silnici v obci řidiči porušují třicítku, radar policie ale zamítla

Jenže skutečnost je jiná. Na úzké silnici bez chodníků a krajnic není výjimkou, že se mnozí řítí mnohem rychleji. Problém podle místních trvá už několik let. Vyřešit jej instalací takzvaného úsekového měření se ovšem nepodařilo.

„Ta značka je tu úplně k ničemu. Když jeden zvolní a jede podle předpisů, ostatní ho předjíždějí. Většina řidičů tu jezdí jako blázni, je to katastrofa. Co se otevřely hranice na Bad Elster, je to ještě horší. Přibyli pendleři, a tak těch aut jezdí skutečně hodně, hlavně ve špičkách. Kolik vozů tu za den projede, to přesně nevím, ale říkala jsem si, že si tu práci schválně dám a spočítám to,“ uvedla Alena Niemsová, která poblíž frekventované silnice v Doubravě bydlí.

Silnice do Německa přitom pro obě obce funguje jako hlavní komunikační trasa. „Místní po ní chodí do restaurace, děcka na autobus. Silnice je navíc klikatá, takže za zatáčku není vidět. V případě nouze všichni skáčou do příkopu. Zatím se nic vážnějšího nestalo, ale pod koly automobilů hynou mazlíčci. Mně auto přejelo kočku. Přece nebudeme čekat, až auto někoho srazí,“ popsala.

Rychlost má vyřešit radar

Ašská radnice chtěla situaci řešit úsekovým měřením. S tím ale u Policie ČR narazila.

„Požadavek na instalaci úsekového měření rychlosti byl zamítnut. Důvod? Prý se jedná o opatření, které řeší místa, kde dochází k závažným dopravním nehodám a kde není možné řešit bezpečnost chodců jinak,“ vysvětlil mluvčí radnice Milan Vrbata.

Radnice poté navrhla úpravu dopravního značení, které zpomalí průjezd Kopaninami a Doubravou a radarem řízený ukazatel rychlosti v obou směrech.

Na to už dopravní policisté kývli, a tak radnice osloví specializovanou firmu, která pro tuto oblast navrhne konkrétní režim.

Ve Stráži měření pomohlo

Úsekové měření od února roku 2020 úspěšně funguje ve Stráži nad Ohří. Díky radarům se podařilo situaci v obci, jíž prochází hlavní tah do Ústeckého kraje, výrazně zklidnit.

„Vyplývá to ze statistik o průjezdnosti vozidel v této lokalitě. Ta se sice zejména po dvou covidových letech téměř zdvojnásobila, přesto řidičů, kteří nedodržují rychlost, ubývá,“ potvrdila Lucie Kubešová, mluvčí ostrovské radnice. Právě Ostrov totiž systém úsekového měření spravuje.

Podle Ladislava Jiskry, vedoucího dopravně správního odboru radnice, právě navýšení dopravy z posledních let vede paradoxně ke snížení počtu přestupků.

„Auta jezdí v kolonách a jejich rychlost určuje ten, kdo jede první,“ vysvětluje tento zdánlivý rozpor Jiskra. Bezprostředně po spuštění systému, tedy v březnu a dubnu 2020, zaznamenali na úřadě nejvíce přestupků. Měsíčně jich bylo kolem dvou tisíc. Letos jich bylo zatím nejvíce v květnu, kdy úředníci řešili 480 prohřešků