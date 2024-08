Na dálnici předjel policisty rychlostí téměř 190 km/h, hned přišel o řidičák

V úterý 20. srpna nedaleko od sjezdu na Kynšperk nad Ohří předjel tmavý bavorák hlídku dálniční policie při běžné kontrole rychlosti. Policisté se nestačili divit, vůz se okolo nich prohnal rychlostí 186 kilometrů za hodinu.

„Výrazně tak překročil povolenou rychlost, jelikož v tomto úseku se smí jezdit maximálně 130 km/h,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že řidiče zastavili na nedaleké čerpací stanici. „Poté jsme ho vyzvali k předložení dokladů,“ doplnil.

Devětadvacetiletý cizinec se podrobil dechové zkoušce. Ta měla negativní výsledek.

„Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a udělili kauci ve výši několika tisíc korun. Zároveň s ním sepsali oznámení o přestupku, které bude oznámeno odpovědnému správnímu orgánu k projednání. Ten může řidiči uložit sankci 7 až 25 tisíc korun a zákaz řízení na délku 6 až 18 měsíců,“ dodal Kopřiva.

Podle informací redakce iDNES.cz musel řidič zaplatit pětitisícovou kauci, a to proto, aby se nevyhýbal správnímu řízení. Pokud by se mu vyhnul, kauce by propadla.