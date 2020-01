V Chebu akutně chybějí praktičtí lékaři, město s tím mnoho nenadělá

„V Chebu dochází ke kritické situaci. Spousta Chebanů už brzy nebude mít svého ošetřujícího lékaře. Ti lidé jsou opravdu zoufalí, bombardují nás žádostmi, abychom jim pomohli lékařskou péči zajistit,“ popsal situaci v Chebu starosta Jalovec.

Přestože město nemá moc možností, jak situaci řešit, chce pomoci. Lékařům nabídne nadstandardní podmínky.

„Stát dvacet let hřešil na to, že systém funguje, ale neřešil, že lékaři stárnou a budou odcházet. V brzké době lze očekávat prohloubení krize, protože než současní studenti medicíny vystudují a budou moci pracovat samostatně, je to otázka často i deseti let. Bohužel, my máme jen nepřímé nástroje, můžeme jedině motivovat lékaře k tomu, aby ordinaci otevřeli u nás. Jenže pak budou chybět jinde, protože nedostatek zdravotníků hlásí celá republika,“ uvedl starosta.



Město už nyní láká lékaře například na nadstandardní byty nebo na upravené a levné nebytové prostory pro potřeby ordinací. Podle Jalovce je ale situace tak kritická, že město zvažuje i další pobídky. Ty však nejprve bude muset schválit rada a zastupitelstvo.

„V poslední době jsme získali mladého stomatologa, na druhou stranu tu máme několik praktiků ve věku kolem sedmdesáti let, což jsou lidé, kteří logicky už nebudou v oboru dlouho. Sezvali jsme na jednání asi patnáct místních praktických a dětských lékařů, od kterých chceme zjistit, co by jim mohlo město nabídnout, aby svou praxi rozšířili, prodloužili, nebo co by podle jejich názoru pomohlo přilákat lékaře odjinud. Rádi bychom dostali tipy, kde je dobré inzerovat, aby o nás lékaři věděli,“ dodal starosta.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Jana Bureše lékaři chybí v celém Česku, v kraji je ale nejhorší situace právě na Chebsku, kde skončilo naráz několik lékařů bez náhrady.

„Kraj nemá žádnou kompetenci v oblasti primární péče, praktiky musí ze zákona zajistit zdravotní pojišťovny, ale snažíme se pomoci. Dokonce se na nás s prosbou o součinnost obrátilo regionální vedení VZP ČR, které nyní musí pacienty přesměrovat k jiným lékařům. Řada lidí ale není ochotna dojíždět za praktikem z Chebu do Sokolova, do Plesné a dalších míst,“ uvedl Bureš.

Pojišťovny jsou totiž lidem povinné podle platné legislativy zajistit lékaře do vzdálenosti 35 minut od bydliště, což ale řadě pacientů nevyhovuje.

Kraj také už před časem vyhlásil dotační program, v rámci kterého přispívá lékařům na specializační vzdělávání deset tisíc korun měsíčně po dobu až čtyř let. Podmínkou příspěvku je, že lékař musí pracovat dva roky v regionu. V současnosti se v rámci tohoto programu vzdělává jedenáct nových lékařů.

Situaci se snaží řešit i Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Pro uvedenou oblast iniciovala vypsání výběrového řízení na praktického lékaře. Již v minulém roce nastavila ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR systém, který by měl takovýmto situacím předcházet nebo je minimalizovat,“ uvedl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Podle jeho slov chce pojišťovna zlepšit dostupnost praktických lékařů speciálním programem, jehož cílem je také podpořit koncept sdružených praxí, kdy v jedné praxi pracuje více kvalifikovaných lékařů, sester, případně další administrativní síla.

„Lidé, kteří mají problém sehnat lékaře, by se měli obrátit na pobočku VZP, kde jim poradí,“ doporučil Sršeň. Jenže jak MF DNES zjistila, ani to není řešením.

Zaměstnankyně pojišťovny, která si přála z pochopitelných důvodů zůstat v anonymitě, uvedla doslova: „Nemáme žádné páky, kterými bychom lékařům v místě nařídili, aby vzali další pacienty do péče. Jediné, co můžeme, je volat, přemlouvat a prosit. Nebo nabídnout volné kapacity v jiných městech. To ale lidé nechtějí slyšet. A je to pochopitelné. Představte si, že v horečkách ráno jedete autobusem k lékaři například do Plesné, abyste se dostali do postele v nejlepším případě někdy odpoledne.“