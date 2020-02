VIDEO: Zloděje pohonných hmot dopadli, když kradl kolo u auta. Jeho nejelo

Řádění čtyřiapadesátiletého muže začalo 8. ledna na čerpací stanici v Aši. „Ve večerních hodinách přijel jako spolujezdec v autě patřící jeho přítelkyni. Do vozu natankoval přes 60 litrů pohonných hmot a následně z místa bez zaplacení odjel,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.



Zlodějnu si obviněný muž zopakoval o týden později v Kraslicích, na konce ledna se pak vrátil do Aše. „Tentokrát ovšem netankoval do nádrže, ale do připravených kanystrů,“ upřesnil mluvčí. O den později se muž vydal do Kynšperka nad Ohří. „Tam na místní čerpací stanici natankoval jak do vozidla, tak do kanystrů. Stejně si počínal také v Plané na Tachovsku,“ doplnil Kopřiva.

V pěti případech tak podle policistů muž natankoval přibližně 500 litrů paliva a způsobit tím škodu téměř 20 tisíc korun.

Policisté ho dopadli kuriózním způsobem 2. února. „Na svém voze měl poškozené kolo, a tak šel v dopoledních hodinách na parkoviště v Chebu, kde si vytipoval podobné auto, z něhož chtěl demontovat kolo, což se mu i podařilo,“ popsal okamžiky zatčení policejní mluvčí.

Odcizené kolo se zloději ale zdálo příliš těžké a proto se rozhodl zavolat si taxi. K jeho smůle byl ovšem řidič taxi synem ženy, které patřilo „odstrojené“ auto. Taxikář, který poznal rodinný majetek, proto zalarmoval policii. „Policisté muže zajistili a převezli na obvodní oddělení,“ dodal Jakub Kopřiva.

Chebští kriminalisté muže obvinili ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.