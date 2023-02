Firma nabízí neobvyklý benefit, pro zaměstnance plánuje společnou zahrádku

„Zájem o zahrádku projevilo přibližně 35 zaměstnanců, takže asi třetina z celkového počtu. Každý má ale jiné požadavky. Někdo by tu chtěl mít trampolínu, jiný by rád choval slepice, další se vidí u grilu. Takže jsme se domluvili, že ten nápad uskutečníme ve dvou etapách. V první fázi vznikne společná zahrada. Její součástí bude prostor pro setkávání zaměstnanců, který bude možné využít na nejrůznější firemní i soukromé oslavy nebo jen k odpočinku a rekreaci. Kdo bude chtít, dostane k dispozici záhonek a může zkusit své pěstitelské umění,“ prozrazuje ředitel závodu Petr Jaška.

První bude gril a otevřené ohniště

Podle jeho slov budou zahrádky součástí areálu. Firma k nim plánuje vybudovat boční vchod, takže lidé sem budou moci přijít i o víkendech.

„Teď na začátku chceme na tuto plochu umístit zahradní domek, ve kterém bude nejrůznější náčiní a sekačka. Vedle by měla vzniknout pergola, místo na grilování a otevřené ohniště. Bude to takové společné zázemí. Pokud uvidíme, že to má smysl a že lidé o zahradu pečují a využívají ji, přikročíme k další fázi. Prostor rozšíříme a rozdělíme na klasické zahrádky. Každý, kdo bude mít zájem, získá kus půdy, o který se bude starat,“ předestírá Petr Jaška.

Firma zajistí i vodu na zalévání. Tu bude možné čerpat z nádrží, v nichž se hromadí dešťovka ze střechy závodu. Plánuje rovněž připojit zahradní domek na elektrickou síť.

Zelenina místo fotovoltaiky

Co se týče chovu zvířat, ten podle Jašky v první fázi firma neumožní. Do budoucna ale tuto možnost nevylučuje.

„Pokud o to bude zájem. Museli bychom se samozřejmě nejprve domluvit s úřady, za jakých podmínek by to bylo možné. Ale na druhou stranu, proč ne? V okolí závodu máme ohromný prostor přes 20 tisíc metrů čtverečních. Minulé vedení zde plánovalo vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Tento projekt jsme ale i vzhledem k ekologickým aspektům přesunuli na střechu budovy. Takže volného místa máme dost. Uvidíme, jaký bude o zahrádky zájem a kam se ten projekt posune,“ dodává Jaška.