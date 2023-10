Hledá se zdroj vody pro osady na Ašsku, za sucha ji musí vozit v cisternách

To ale za předpokladu, že v místě bude k dispozici voda, kterou by bylo možné k tomu účelu využít. Město Aš proto oslovilo společnost Vodní zdroje Praha. Ta loni začala s průzkumem, který se týkal ověření vydatnosti tamních pramenů či vrtů.

Letos průzkum pokračuje. Jeho výsledky prozradí, zda má smysl v úvahách o decentralizovaném zásobování pitnou vodou pro tuto oblast vůbec uvažovat.

„Vloni se podařilo shromáždit jen zhruba třetinu dat o povolených odběrech podzemní vody. Zbývající vodu lidé čerpají ze studní, postavených před rokem 1955. Dostatek informací nemáme ani z oblasti, která se týká likvidace odpadních vod,“ konstatoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Průzkum za statisíce

Společnost proto začala s druhou etapou mapování. V současnosti tak na Ašsku probíhá další průzkum, jehož cílem je získat chybějící data.

„Týká se pasportizace domovních studní, dokumentace pramenišť, chemické a bakteriologicko – biologické analýzy podzemních vod, vody z pramenišť a samozřejmě i měření vydatnosti pramenů. Odborníci, kteří se v těchto dnech v oblasti pohybují, se zaměřují také na odpadní vody a jejich likvidaci,“ vysvětlil Vrbata s tím, že výsledky průzkumu by po zhodnocení mohly tvořit podklad pro zpracování projektové dokumentace a k případnému zajištění dotace. Radnice za průzkum a vypracování posudku zaplatí přes 700 tisíc korun.

Malý místní vodovod ale není prvním návrhem, o kterém se v souvislosti se zajištěním vody pro tuto oblast mluví. Před několika lety město s vodárenskou společností Chevak Cheb jednalo o rozšíření vodovodu a kanalizace z Aše do oblasti Kopanin a Doubravy.

Příliš drahé rozšíření

Jenže podle tehdejších propočtů by nový vodovodní řad pro přibližně dvě stovky trvale hlášených obyvatel lokality vyšel podle hrubých odhadů na astronomických sto milionů korun.

A aby společnost Chevak splnila podmínky dotace a získala sedmdesátiprocentní pomoc od státu, musely by se připojit a skutečně vodu odebírat všechny trvale obydlené nemovitosti, a to včetně chat a chalup.

Jenže to tehdy lidé odmítli. Jako důvod většinou uváděli skutečnost, že ve studnách po většinu roku vodu mají. A velmi kvalitní.

„Já osobně mám ve vrtu vodu, která má kojeneckou kvalitu,“ potvrdil už před časem Marian Rewczuk z osadního výboru Kopaniny, Doubrava.

Voda se nemůže míchat

Lidé by se proto chtěli k obecnímu vodovodu připojovat jen za sucha. Jenže to nejde. Voda v řadu se nesmí smíchat se studniční vodou, která by mohla potrubí kontaminovat. Proto není možné do jedné trubky pouštět část roku vodu ze studny a některé měsíce vodu z řadu.

I kvůli tomu nakonec z plánů na prodloužení centrálního vodovodního řadu sešlo. Celkem by se mohlo na nové veřejné sítě připojit více než půldruhého sta trvale obydlených i rekreačních objektů.

Z toho dvaasedmdesát v Kopaninách, čtyřiapadesát v Doubravě a šestadvacet v Dolních Mokřinách. „Obec Kopaniny má navíc potenciál rozvojového území. Na zasíťovaných pozemcích by se daly stavět rodinné domy,“ dodal Vrbata.