Kandidát ODS na hejtmana nachází odreagování za volantem rychlých vozů

Do řad občanských demokratů vstoupil Jiří Vaněček v červenci 1998, krátce po takzvaném Sarajevském atentátu na Václava Klause. Od roku 2010 zastává funkci předsedy místního sdružení ODS Karlovy Vary, o dva roky později se stal předsedou regionu. Poslední změna se u něj z hlediska politických pozic odehrála v roce 2022, od něhož je členem Výkonné rady ODS, tedy vedení strany.

Když si otevřu profily vašich politických soupeřů na sociálních sítích, většinou na mě vyskočí fotografie s vysokými politiky, předvolební hesla či záběry ze setkání s občany. Na tom vašem jsou auta, auta a nic než auta. Osobně mi to přijde sympatické, ale političtí marketéři by vás za to asi nepochválili. Nemáte potřebu se politicky prezentovat?

Je poctivé říct, že mám kromě soukromého profilu, na který politiku moc, nebo spíš vůbec nedávám, ještě jeden, který vznikl před posledními komunálními volbami v roce 2022. Ten je ryze politický. Tam byste nějakou fotku s politiky naší strany určitě našel. Jak s Petrem Fialou, tak Martinem Kupkou či Martinem Kubou. Pár jich je, ale máte pravdu, že s nimi šetřím.

Jiří Vaněček je lídrem kandidátky ODS + TOP 09 pro krajské volby v Karlovarském kraji. (16. září 2024)

Proč? Je to přece ta nejsnadnější cesta k sebeprezentaci!

Chci, aby vše odpovídalo skutečnosti. Mám poměrně časově náročné civilní zaměstnání. Musí být uvěřitelné, kolik času můžu strávit s našimi vrcholnými představiteli. Dávám tam tedy to, co je realita. A vzhledem k tomu, že se politikou doposud neživím, jsou moje časové možnosti omezené. Ani přes politický profil proto nechci navozovat dojem něčeho, co není.

Z vašeho soukromého profilu je více než zřejmé, že jste velký fanda do aut. Respektive do závodění. Hodily se vám někdy zkušenosti ze závodní dráhy v politickém životě? Třeba rychlý postřeh či chladná hlava, se kterou najíždíte na startovní rošt?

Při závodění to moc o chladné hlavě není. Jsem na začátku, není to dlouho, co závodím. Petrolhead jsem ale odjakživa. Pocházím z dopravácké rodiny, takže motory, motorky a auta mě doprovázejí celý život. Ale zpátky k otázce, jestli mi to nějak pomáhá... Na to neumím odpovědět. V politice jsou jiné situace. Závodění je o pekelném soustředění, adrenalinu i trémě. Politika se závoděním nemá moc společného.

A kdybych otázku otočil? Je závodění relaxem od politiky?

Určitě! Do auta musíte sednout „vyzenovaný“. Musíte umět vypnout hlavu a v závodní den, který sestává minimálně ze dvou tréninků, kvalifikace a samotného závodu, se soustředit jen na to. V takový okamžik nemám v hlavě nic jiného. To mi pomáhá si od práce a politiky odpočinout, protože v ten den mám v hlavě jenom závod.

Nestalo se někdy, že by vám uprostřed bitvy bleskla hlavou myšlenka na někoho či něco politického?

Na to není prostor. Do soustředění se prostě nic politického nedostane.

Občanští demokraté teď v kraji nejsou v záviděníhodné situaci. Strany se dost dotkla kauza „cinknutých“ zakázek. Nebojíte se, že by vám mohla uškodit nejen při volbách jako takových, ale případně i zkomplikovat povolební jednání?

Asi se shodneme na tom, že to je vážná věc jak co do obsahu, tak co do důsledků. Za sebe úplně nesouhlasím s příměrem, že jde o karlovarskou větev chomutovské kauzy. Nicméně jsme k tomu přistoupili velice zodpovědně. Po dohodě s Petrem (obviněný karlovarský radní Petr Bursík, pozn. autora) pozastavil členství a rezignoval na pozici uvolněného radního. To je v případech podobného typu obvinění, kdy je kauza přímo spojená s výkonem mandátu politika, vůči veřejnosti v pořádku a nezbytné. Na druhou stranu se domnívám, že když má mít doslova existenční dopad na člověka, musí stát na ještě pevnějších základech než obvykle. Právě proto, že se v podobných případech vyvozuje presumpce viny.

Z původně prezentovaných informací jsem trochu zmatený. Měla to být kauza sahající z magistrátu města až na krajské silničáře, teď to vypadá, že jde o jednu zakázku z doby, kdy odbor jako takový pod Petra Bursíka ještě nespadal. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Petr Bursík není a nebyl na krajské kandidátce. Krajskou kampaň nicméně tato kauza určitě negativně ovlivní. Jak moc teď nedokážu říct. Nic nechci podceňovat, ale na druhou stranu ani přeceňovat. Ať to posoudí volič.

Kolik mandátů v krajském zastupitelstvu obhajujete?

Naposledy jsme kandidovali v koalici s KDU-ČSL. Z celkových čtyř mandátů máme aktuálně tři zastupitele za ODS.

Letos máte společnou kandidátku s TOP 09. Proč jste nekopírovali celostátní koalici Spolu?

Vyvinuli jsme určité úsilí k tomu, abychom kandidovali na platformě Spolu tak, jak tomu bylo při volbách do karlovarského zastupitelstva. Nedopadlo to, každý ze subjektů jsme měli trochu jiné představy. Na jednu stranu je to škoda, na druhou se respektujeme. To, že je to jinak, neznamená, že by se naše vztahy zhoršily, jenom jdeme každý trochu jinou cestou.

Jako lídr kandidátky jste i kandidátem na hejtmana. Dokážete si představit, že byste se jím stal?

Dokážu. Jinak bych s tím nesouhlasil.

Asi byste opustil svou práci, ale nedokážu si představit, že byste dal vale závodění.

Já taky ne. Nemyslím si, že hejtman je otrokem funkce a nemá čas na rodinu a záliby. Už nyní mám dost časově náročnou práci, jsem zvyklý při ní nekoukat na hodinky. Ale s časem musím šetřit. O to spíš, že vedle svého zaměstnání, které mi platí složenky, mám ještě politiku, rodinu a závodění. Ale funguje to. I když bych si dokázal představit víc času na rodinu a závodění, ale to je poplatné daným možnostem.