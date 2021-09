Těžaři mají velké plány, pozůstatek po dolování se změní na město u jezera

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard je jedním z projektů, na které bude moct předkladatel čerpat evropské peníze z Fondu spravedlivé transformace. Předpokládané náklady na inženýrskou a stavební přípravu projektu dosahují částky 583 milionů korun.



„Tyto prostředky jsou určené na vybudování části infrastruktury v lokalitě. Tedy na inženýrské sítě, komunikace či cyklostezky. Záměr je mimo jiné vybudovat komunikaci, která jednosměrně obkrouží celé jezero,“ naznačil Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS Group.

„Jsem rád, že hodnotitelé vybrali projekt Sokolovské uhelné na podporu základní infrastruktury. Tohle je velké sousto a bylo by skoro až nefér chtít jenom po Sokolovské uhelné, aby celý projekt zainvestovala. Dopad pro obyvatele v regionu bude pozitivní. Proto si i z mého pohledu zaslouží podporu z prostředků Fondu spravedlivé transformace,“ řekl krajský radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger.

Vznikne celé nové město

Projekt je velice ambiciózní. U jezera Medard by mělo vzniknout doslova nové město. S hotely, rodinnými domy, rezidenčním bydlením, ale třeba také se zoologickou či botanickou zahradou.

„V tuto chvíli je ukončené první kolo výběrového řízení na zpracovatele územní a urbanistické studie této lokality. Děláme ho ve spolupráci s krajem, který vystupuje v pozici zadavatele. Jsou vybráni tři zájemci, kteří budou v nejbližších dnech osloveni, aby podali konkretizovaný soutěžní návrh,“ přiblížil Pavel Tomek aktuální stav projektu.

Úspěšný uchazeč by podle jeho odhadu měl být známý na přelomu letošního a příštího roku. Podle záměru zadavatele rozhodně nejde o to, vybudovat turistickou atrakci, která by žila jen čtyři měsíce v roce. „Naším cílem je vybudovat živé centrum kraje,“ zdůraznil Tomek.

„Z pohledu regionálního rozvoje je to unikátní příležitost. Nikdy jsme nebyli u toho, kdy bychom mohli spoluutvářet takto rozsáhlé území,“ podotkl Pizinger.

Úlohu kraje vnímá především na poli legislativy. „Upravit jeden územní plán trvá přibližně rok. Nedostaneme-li všechny změny do souladu se všemi okolními obcemi, nebude to 30 let, ale 50. Zásadní je, že nechceme vynechávat obce z celého procesu,“ řekl radní.

To potvrdil i Pavel Tomek. „Nemáme vizi, kterou bychom šli prosazovat hlavou proti zdi. Měla by to být otevřená diskuse napříč celým spektrem. Projekt se týká všech, kteří tady žijí, budou žít a měli by sem přijít žít,“ uvedl.

Tři desítky let, které zmínil Patrik Pizinger, jsou optimistickou vizí toho, jak dlouho by měl celý projekt vznikat. „Když jsme řešili první úvahy o Medardu, jel jsem se podívat do rakouského Zell am See. Jezero je zhruba stejné. Viděl jsem zástavbu kolem, kterou někdo tvořil stovky let. Doufám, že jsem to tedy s optimismem nepřehnal,“ naznačil Pavel Tomek.

Až ustane těžba hnědého uhlí

Samotný projekt týkající se jezera Medard ovšem není samospasitelný. Je součástí celé řady projektů, které mají regionu přinést prosperitu v době, kdy zcela ustane těžba hnědého uhlí.

„Musíme do regionu přinést nový druh práce s novými výdělky i nové sousedy. Aktivity Sokolovské uhelné proto chceme podpořit například chystaným krajským byznys centrem, abychom přímo do lokality přivedli vědu a výzkum. To dnes chybí. Medard je tak pro kraj kontextovou prioritou, součástí většího celku. Nechceme z něj noclehárnu, ale nové velké a živé město,“ doplnil Patrik Pizinger.

Obrovskou výhodou podle něj je, že má kraj v Sokolovské uhelné, respektive v SUAS Group jasně definovaného partnera. „Nedokážu si představit, jak by rozvoj lokality vypadal v okamžiku, kdy by na druhé straně stolu sedělo deset různých majitelů,“ dodal krajský radní.