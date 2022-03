Zvládneme v případě potřeby vybudovat i nemocnici, říká šéf KV Areny

„Hala je často spojovaná pouze s hokejem. Ale tak to není. I když jsou haly v zásadě hokejové, její technologie slouží i pro bazén a halu míčových sportů,“ říká Rokůsek.

KV Arena ale v posledních letech není jen o sportu. Jak se stalo, že se změnila nejdříve v očkovací centrum a nyní v to uprchlické?

Přišel covid. Jeho pandemie se odrazila ve všem. Vše se stoplo a najednou jsme nevěděli, co dělat. Hledali jsme maximální úspory, protože vypadly příjmy. Pak se objevila potřeba najít prostory pro očkovací centrum. Všichni, ať jsou to policisté, hasiči, krizové štáby, si v tu chvíli uvědomili, že takový objekt je pro to ideální. Obslouží spoustu lidí, má prostory, v nichž lze leccos zorganizovat, a má, což je velice důležité, spoustu lidí, kteří dokážou všechno rychle převekslovat. Jsou na to zvyklí. Je jedno, jestli dělají jeden den kulturní akci, druhý ledovou plochu nebo třeba hřiště pro volejbalisty. Zázemí haly je prostě ideální. Je tu zdroj elektřiny, tepla, spousta toalet, kanceláří… Vše se dá rychle změnit podle aktuálních potřeb při krizových situacích.

V čem vidíte další výhody KV Areny?

Má několik pater, obrovské parkovací plochy. Díky tomu dokážete zajistit základní funkce, pro které byla hala postavená, a zároveň komfortně postavit třeba očkovací centrum nebo v současné době uprchlické. Díky třeba očkování se spousta lidí aspoň podívala do haly a měla tady zdravotní oporu.

Jak probíhal přerod v uprchlické centrum?

V neděli odpoledne zvonil telefon. Krajští hasiči. „Potřebujeme uprchlické centrum!“ Volám primátorce, hned mi bere telefon. Dostal jsem souhlas. Řekla mi: „Udělej to, ať to stojí, co to stojí.“ Během 24 hodin centrum bylo.

Bylo to úplně bez problémů?

Úplně ne. Třeba jedna věc nás překvapila. V hale máme silné připojení k internetu. To ale jednotlivým složkám nestačilo, bylo nutné okamžitě násobit jeho kapacitu. To byl problém pro naše informatiky, kteří ho museli řešit doslova přes noc. Každý, ať už policisté nebo pracovníci Úřadu práce, potřebují zabezpečenou linku. Takže jsme museli odshora dolů natáhnout několik nových linek. Navíc kvůli uprchlickému centru měníme toky lidí, což s sebou nese takové „drobnosti“, jako je předělávání systému otevírání dveří. Brana přehazujeme zleva vpravo oproti tomu, jak to bylo postavené. Vždycky se říkalo: multifunkční aréna pro sport a kulturu. Já k tomu teď dodávám: multifunkční i pro krizové řízení. Jsme hrdí na to, že si velmi rychle a operativně dokážeme poradit s jakýmkoliv problémem.

Myslíte si, že by všechny tyto aktivity mohly změnit image haly v očích těch, kteří ji spíš kritizují?

Myslím si, že už jsme se za čtyři roky, kdy jsem jednatelem, posunuli dál ve vnímání haly. Do aspoň neutrálního pohledu na ni. Jsou to maličkosti, které se skládají. Udělali jsme rekolaudaci míčovky, abychom zde mohli dělat kulturní projekty. Vedle na bazénu jsme měli nevyužívané prostory. Domluvili jsme se s Mateřským centrem, které si zde zřídilo pobočku. Vytvořili jsme program pro důchodce, který se teď po covidu opět vrací.

Takže pojem multifunkční hala teď dostává zcela jiný rozměr?

Už ne dvojfunkční, ale opravdu multifunkční.

Kde myslíte, že tato multifunkčnost končí? Myslíte si, že by v hale bylo možné v případě nutnosti vybudovat třeba provizorní nemocnici?

Kdyby o to šlo a museli jsme, pak ano. Jsme připraveni ve velké hale do čtyř hodin upravit ledovou plochu tak, aby krizové štáby mohly zavážet vybavení nemocnice. Kdyby to bylo na delší dobu, museli bychom rozpustit led. I tak se může začít stavět za dva dny. Ale i kdyby led zůstal, jsme schopni ho odizolovat tak, že chlad potlačíme. Během doslova pár hodin jsme díky zázemí, které máme k dispozici, schopni vybudovat krizové centrum pro tisíce lidí. To dokážeme obhospodařovat díky všem zařízením, která jsou na technologicky výborné úrovni. Vše, co tady máme, je schopné pružně reagovat na potřeby města, kraje a krizového řízení.