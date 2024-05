Jáchymov zpětně povolil soudem posuzované vykácení lesa pod Klínovcem

„Zákony platí pro každého. Legalizace porušování zákona a morálních pravidel je za mě cestou do pekel,“ řekl na jednání zastupitelstva, které se dodatečným povolením stavby zabývalo, bývalý starosta města Michal Baláž.

Kauza propojky mezi Klínovcem a Neklidem se táhne už od roku 2018, kdy městská společnost Lesy Jáchymov začala rozšiřovat stávající cestu. Kácení ovšem nebylo řádně povolené a podle státního zastupitelství bylo pouze přípravou pro sjezdovku.

Součástí spisu jsou nicméně i znalecké posudky, které potvrzují, že jde skutečně o cestu, navíc odpovídající českým normám. Kolaudační rozhodnutí vydal až v roce 2020 jáchymovský stavební úřad.

Podle krajského soudu v Plzni, na který se se správní žalobou obrátil nejvyšší státní zástupce, ovšem neoprávněně. Rozhodnutí jáchymovského stavebního úřadu označil krajský soud jako nicotné. Celá kauza je zatím stále u soudu, její projednávání ještě neskončilo.

Jedinou možnou obranou bylo podat v té době kasační stížnost. Podle vyjádření tehdejšího starosty Michala Baláže k tomu ale nebyl důvod. „Myslím si, že bychom byli neúspěšní,“ vyjádřil se vloni v květnu Baláž. Tento přístup ovšem kritizuje současné vedení města. „Kasační stížnost měla tehdy radnice podat. Celá kauza by se mohla vyvinout úplně jinak,“ konstatoval současný starosta František Holý. Dodatečné povolení stavby je podle něj prvním krokem k tomu, aby město nemuselo vynaložit prostředky na odstranění stavby.

Náklady na to, aby se cesta vrátila do původního stavu vyčíslil současný jednatel Lesů Jáchymov Marek Pencák. Desetimilionovou částku přitom označil za optimistickou. „Zakázka by se musela soutěžit, jenom projekt by stál odhadem 150 tisíc korun,“ uvedl na jednání zastupitelstva. Z celé kauzy podle jeho názoru vedou dvě cesty. Buď lokalitu za nemalé peníze vrátit do původního stavu, nebo projekt dodatečně posvětit.

Krajský soud ve svém verdiktu operuje tvrzením, že propojení Klínovce a Neklidu není cestou, ale sjezdovkou. To dlouhodobě rozporuje majitel klínoveckého skiareálu Petr Zeman. Propojka podle něj už jenom svým spádem sjezdovce neodpovídá.

„Cesta slouží jak pro hospodářské, tak pro rekreační účely. To jsou dvě ze čtyř základních funkcí lesa daných zákonem. Navíc ji využívají i složky Integrovaného záchranného systému,“ zdůraznil po verdiktu krajského soudu Zeman.

Fakt, že je cesta přínosem i pro záchranáře, potvrdili i zástupci Horské služby. Díky ní totiž dokážou v zimní sezoně z centrály na Božím Daru nejen efektivně obsloužit sjezdovky na jižním svahu Klínovce, ale získali tím i rychlou propojku mezi stanicemi na Božím Daru a Klínovci

Zastupitelé vedle dodatečného povolení stavby rovněž přijali usnesení, podle kterého má kontrolní výbor prověřit okolnosti nepodání kasační stížnosti. O této možnosti totiž podle vyjádření současného vedení bývalý starosta Baláž neinformoval ani zastupitelstvo, ani radu, a rozhodl tak podle nich o své vlastní vůli.