Zpívající učitelka Tereza Drobná má stejně ráda svou práci ve školce i hudbu

Kromě práce se věnuje i nahrávání CD pro děti, výrobě didaktických pomůcek a zároveň stíhá tvořit s vlastní kapelou Pjena. Často se jí prý stává, že děti z domovské Mateřské školy Závodu míru v Nejdku společně s rodiči navštěvují i její koncerty.

Pracujete jako učitelka v mateřské škole, ale nad rámec práce připravujete pro děti i nejrůznější hudební projekty a další aktivity. Můžete o nich prozradit více?

V mateřské škole působím jako učitelka sedmým rokem. Je krásné prolínat příjemné s užitečným a o tom celý projekt je. Moje maminka je taktéž paní učitelka a byla odmala mým vzorem. V roce 2005 založila rodinnou firmu Ekolínek, která se zabývá vytvářením didaktických pomůcek pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Vyrábíme pomůcky ověřené dětmi v praxi. Mým velkým koníčkem je muzika, a proto jsem natočila netradičně zpracovaná CD právě pro dětské posluchače.

Tvořit písničky pro děti je určitě zajímavé. Jak volíte témata? A putují vaše nahrávky i na jiná místa republiky?

Mé písně pro děti jsou naučné a prolínají je reálné zvuky. Snažím se vybírat témata podle projektů v mateřských školách tak, aby dětem byla přínosná a paním učitelkám pomohla obohatit učební plány během školního roku. Například mé poslední CD Hurá, zima! se zaměřuje především na program vánoční besídky, ve kterém paní učitelka nalezne zpívané verze písní, ale i instrumentální.

To se jí může hodit v případě, že sama na hudební nástroj nehraje. Tyto nahrávky znějí již napříč celou republikou. Je to pro mě velmi radostné, že moje tvorba zpříjemňuje učitelkám i dětem společný čas. Celkově se při tvorbě snažím vymykat běžným zvykům – jak ve svém volnočasovém projektu, tak v činnosti naší firmy. Mým cílem není sláva, ale poslání rozdávat emoce a radost prostřednictvím hudby.

Myslíte si, že i dnešní děti mají stále vztah k hudbě, hraní si s kamarády, nebo vše už vytlačily počítačové hry, internet a podobně?

Hudba je lék, a to především na dětské duše. Nyní učím ve třídě nejmenší děti. Když se jim přece jen zasteskne po mamince, rozveselíme se pěknou a pozitivní písničkou. Děti na hudbu reagují kladně a projevují se různými způsoby. Poslechem, tancem i vyjádřením vlastních pocitů.

Má CD obsahují i skladby pro rozvoj pohybu, rozcvičku a relaxaci. Pohyb a kreativitu dokáže dnešní doba plná elektroniky částečně potlačit. Sama tento trend vnímám velice negativně. Není proto nic lepšího než popadnout kytaru, sednout si s dětmi do kruhu a zazpívat si naše oblíbené písničky.

Připravujete pro děti i nějaké novinky?

Novinky jsou v plánu určitě. V nejbližší době se chystám vydat CD s názvem Jaro. Mám před sebou i vizi vytvořit písně, které budou zaměřené na emoce a smysly. V dnešním uspěchaném světě je nutné dětem vyhradit čas klidu a pohody, radosti, tance a přátelství. Myslím si, že hudba je ten správný prostředek, jak tyto věci dětem do života vštěpovat.

Co vás na vaší práci s dětmi nejvíce baví, cítíte to jako poslání?

Určitě ano. Pracovat s dětmi je povznášející a pestré. Je pravda, že na druhou stranu někdy i velmi náročné. To je ale každá práce. Největší odměnou pro mě je každý malý předškoláček, který po společných třech letech odchází do školy plný odvahy a natěšenosti.

V paměti si odnáší vzpomínky na krásné společné chvíle, které jsme spolu prožili. Nepovažuji je pouze za děti ze školky, ale za malé kamarády, kterým pomáhám poznávat svět. Baví mě být u toho a vidět, jací malí človíčkové se z nich formují a každý je jedinečný.

Jste i aktivní hudebnice v poprockové kapele Pjena, fandí vám děti ze školky? Už jste jim někdy zahráli?

Velká část dětí spolu s rodiči nechyběla snad na žádném našem koncertě. Jeden chlapeček mi nedávno po pomalé písni donesl květinu na pódium. Bylo to silně dojemné. Věrná fanynka je i Kačenka z mé úplně první školky. Té je dnes dvanáct let a sama krásně zpívá. Vždy mě zahřeje u srdce vidět ji s maminkou na koncertě Pjeny v našem kapelovém tričku.

Aktuálně s naší kapelou nahráváme EP, které chceme vydat začátkem roku 2024 a věřím, že tato nahrávka kromě rockových fanoušků potěší i některé děti a rodiče. Často se také s dětmi pobavím při společné hře na kapelu, kdy každý má svůj hudební nástroj a skládáme improvizované skladby. U názvu kapely to ale vždy skončí stejně, chtějí být Pjena. Být přes den učitelkou a v noci rockerkou mě prostě baví a děti tahle kombinace také.

Pomáhá vám hudební průprava z kapely ve vaší práci a naopak?

Ano, vnímám to dnes asi jako svou nejsilnější profesní stránku. Na pódiu jsem vždy sebejistá a nabitá energií. Neexistuje pro mě větší příval euforie. Chci, aby se i děti cítily sebejistě a nabitě při hudebních aktivitách a aby se nikdo nebál být sám sebou. Proto jsme v naší školce zavedli kroužek Notičky, kde děti budou svými vystoupeními dělat radost různým místním organizacím.

Určitě se s dětmi bavíte i o tom, čím jednou chtějí být, co nejčastěji říkají? Kosmonaut, popelář, nebo se to změnilo?

Dětské sny a představy jsou pořád pestré a občas plné fantazie. Kosmonaut je určitě stále velmi populární, stejně jako policista, popelář, nebo kadeřnice. Často děti sní i o tom, že budou učitelkou, nebo dokonce zpěvačkou. Každé dětské přání je krásné a pro ně to opravdové a já jim držím palce, aby si ho splnily.

Pozorujete, že by děti v dnešní době byly více ve stresu například ze světových událostí, nebo stále mají chuť si hrát a bavit se?

Těžko říci. Určitý stres děti určitě z okolí vnímají. Tato doba je toho plná. Právě proto je mým cílem vytvářet v mateřské škole prostředí, které bude pro děti bezpečnou zónou bez veškeré negativity a nabité tou správnou hudbou, která nám vylepší každý společný den.