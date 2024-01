Ve velichovském hostinci U Lípy si podávají dveře hvězdy hudebního nebe

„Už zde vystoupili muzikanti z USA, Austrálie, Anglie i jiných částí světa. Často jsou to skutečně světové formáty, takže si přijdou na své i hudební fajnšmekři. Těší nás, že se sem kapely rády vracejí. Najdou u nás kvalitní zvuk, servis a přívětivé zázemí. S některými postupně vznikají i přátelství,“ uvedl Jan Bitman, provozovatel hostince U Lípy ve Velichově a pořadatel koncertů.

U Lípy lidé mohli vychutnat koncert Cliva Bunkera, bývalého bubeníka legendy Jethro Tull, vystoupení australské party Vdelli či finské bluesrockové skupiny Micke Bjorklof a Blue Strip. „Poradil bych fanouškům, aby sledovali program na našem webu a Facebooku. Poté si interprety mohou poslechnout na YouTube a vybrat si, na co přijedou,“ poznamenal Bitman.

Jeho kapelou je Brutus

Velmi rád vzpomíná mimo jiné na spolupráci s legendárním trumpetistou Lacem Deczim. „Laco je příkladem toho, že čím více člověk dokázal, tím bývá skromnější a přátelštější. S ním i celou jeho kapelou je skvělá spolupráce a koncertují zde pravidelně. Výborná muzika a bezproblémový přístup,“ pochválil Bitman světově proslulého umělce.

Sám je aktivním muzikantem, který je k vidění se známou bigbítovou kapelou Brutus. Aktuálně už má Jan Bitman program na sezonu 2024 z velké části připravený. „Postupně ho odtajníme na webu a Facebooku. Lidé se mohou těšit právě na Brutus, připravíme i pivní pochod nebo country festival. Máme ještě v jednání další kapely, například Poletíme?,“ poznamenal.

Koncerty drží svou kvalitu

Bitman zdůraznil, že nechce ani v budoucnu jít cestou komerce, ale vždy mít v programu i hudebně vytříbené skupiny pro znalé posluchače. Přestože doba není pro živou muziku příliš příznivá, Jan Bitman věří, že Hostinec U Lípy bude i nadále kvalitním hudebním stánkem s regionálním přesahem. „Jsem aktivní muzikant, a to mi dodává sílu,“ podotkl.

„Navíc když přijede na koncert do Velichova třeba pravidelná partička fandů ze sousedního Německa, tak je to pro mě radost a odměna za to, co děláme. Ono i takové posezení a popovídání si s Lacem Deczim nebo dalšími podobnými osobnostmi má pro pořadatele, muzikanta i fanouška velkou cenu,“ dodal Jan Bitman.