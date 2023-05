Písničkářka Veronika Kicková se vrátila ke svým kořenům v oceněném albu

Písničkářka Veronika Kicková a její syn Ján tvoří duo s názvem Hmlisto. Oba žijí na středním Slovensku a v jejich tvorbě se spojuje současné písničkářství a jemné vlivy folkloru. Jejich kořeny však sahají na Karlovarsko, odkud Veronika Kicková pochází. Svému rodišti a tématu Sudet věnovali několik písní na albu Československá. S ním získali prestižní slovenskou hudební cenu Radio Head Awards Rádia FM v kategorii Folk.

„Před svými karlovarskými kořeny jsem tak trochu utekla, nejprve na Moravu, pak na Slovensko. Zpátky k tématu Sudet mě přivedlo pozvání na festival Živé Skoky před čtyřmi lety. To místo je velmi působivé, barokní kostel uprostřed lesů, pocit že konec světa už byl. A najednou mě mé kořeny dostihly na místě tak zvláštním, že nešlo odolat. Setkání přírody a stavby, jejíž pompéznost odnesl čas, bylo nesmírně silné,“ říká Kicková.

Skoky ovlivnily tvorbu muzikantů ještě jednou

Hned po návratu o tom napsala písničku Ozvena. Její text je psán dvojjazyčně – slovensky i česky. „Píseň vznikla spontánně jako duet, Petr Linhart, jenž festival ve Skocích organizuje, k tomu místu tak patří, že mi do té písničky prostě vešel,“ dodala písničkářka.

Spolupráce oběma muzikantům vyhovovala, a tak začali spolupracovat i na celém albu Československá. Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic se shodou okolností do jejich tvorby promítl ještě jednou. Při hledání témat k písním narazila Kicková na slovenského dosídlence Adama Hanuliaka z Terchové, postavu ze vzpomínkového románu Miroslava Dědiče Kantor z Mářina dvora.

Písničkářka se vrací zpět i díky písni Jáchymov

„Odehrává se opět ve Skokách těsně po válce. Téměř slepý Adam si v novém prostředí nemůže zvyknout, krajina, jíž pořádně nevidí, spíš jen vnímá, je mu cizí. Nevím úplně proč, ale v dětství jsem měla podobné pocity, že mi sudetská krajina nepřipadá jako můj domov, že je tam nějaký odstup, jemuž nerozumím. Adam je tak trochu o mně,“ popsala Kicková vznik další písně, která se váže ke Karlovarskému kraji.

Do třetice se písničkářka vrací do rodiště díky písni Jáchymov. Ta vznikla na základě jejího zážitku ze středoslovenské obce Očová, kde nějaký čas s rodinou žila. Při nákupu pozemků, na nichž chtěli hospodařit, jí jeden místní člověk řekl, že je neprodá, protože jeho otec byl kvůli nim v Jáchymově.

Klip vznikne tam, kde kdysi byly lágry a doly

„Zasáhlo mě to a po letech se to okamžitě vynořilo. Vychrlila jsem temný příběh o rozkulačování, uranových dolech a ničení lidského štěstí tehdejší mocí. Bylo to ale strašně tíživé, tak jsem oslovila opět Petra Linharta, zda by se na to téma nechtěl podívat i jinak, vnést do něj přesah, smíření, jak to ve svých písních umí. A povedlo se,“ uvedla muzikantka.

Na podzim se chystají k písni Jáchymov natočit videoklip přímo v místě děje, tedy i v uranových lágrech a dolech. „Myslím, že celé téma si zaslouží více pozornosti, a chtěli bychom k tomu svou troškou přispět,“ vysvětlila Kicková.

Československá není ryze slovenský projekt

Právě díky tomu, že je album dvojjazyčné a nevěnuje se ryze slovenským tématům, bylo pro Veroniku Kickovou získání ceny Radio Head Awards velmi nečekané. Dialog dvou pohledů, dvou výpovědí obsažených ve většině písní je tím, co dělá tuto desku jedinečnou.

„Přesto byla ta cena pro mě docela překvapivá, Československá námětem i personálně rozhodně není čistě slovenský projekt a jistě měla porota dobrou možnost vybírat z počinů zcela národních. O to víc si Rádiohlavy pochopitelně vážím. Chápání současného folku jako svobodného písničkářského prostoru v celé jeho šíři a barevnosti je nám opravdu blízké,“ zakončila Kicková.