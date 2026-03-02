Hromadná nehoda sedmi aut uzavřela D6 u Chebu

  7:44,  aktualizováno  9:08
Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Dolní Dvory došlo k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se střetlo sedm osobních automobilů. Provoz je od 6:00 uzavřen. Havárie se obešla bez zranění, uvedla Policie ČR na síti X.
Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)
Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

„Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou předmětem šetření dopravních policistů,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle projíždějících řidičů byla důvodem hromadné nehody zřejmě nepozornost. Úsek dálnice od odbočky na Dolní Dvory a k odbočce na Mariánské Lázně ráno kolem půl sedmé zahalila hustá mlha.

„Provoz byl mírný, ale v tomto úseku nebylo vůbec vidět. Mlha jako mléko. Jeli jsme v opačném směru od Sokolova do Chebu a museli projíždět téměř krokem. Navíc teploměr v automobilu ukazoval minus dva stupně. Jestli ta mlha namrzala, zřejmě to i trochu klouzalo,“ řekl jeden z řidičů, který v době nehody projížděl kolem.

Policisté dopravu odkláněli z dálnice na starou silnici ke křižovatce známé jako ypsilonka, ve směru od Chebu se tvořily kolony.

Podle odhadu hasičů může likvidace následků nehody a úklid vozovky trvat více než dvě hodiny.

