Policie stíhá zloděje, kteří rozřezali historicky cennou sochu z hrobky Puppů

Dvaatřicetiletý muž a jeho pětačtyřicetiletý komplic nejprve sochu z hrobky ukradli, naložili ji do kufru auta a odvezli do lesa poblíž hlavního silničního tahu z Karlových Varů do Prahy.

„Tam se sochu pokusili rozřezat rozbrušovačkou s úmyslem ji poté odevzdat do sběru. Při tom je však vyrušil lesník, proto svého jednání zanechali a z místa odjeli pouze s uřezanou částí sochy,“ popsala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Lesník ihned zavolal na linku 158 a oznámil, že vyrušil dva muže, kteří se v lese pokoušeli rozřezat sochu. Ještě téhož dne se policistům podařilo zloděje vypátrat a zadržet. Mladší z obviněných pak část ukradené sochy vydal.

„Obvinění muži dle znaleckého posudku způsobili škodu ve výši 750 tisíc korun. V případě prokázání viny jim hrozí až pět let vězení, neboť způsobili větší škodu,“ doplnila Pešková.

„Co se týče škody, jedna věc je škoda materiální, druhá historická. A ta bude, jak se říká, nevyčíslitelná,“ podotkl hned po krádeži Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků, která spravuje i drahovický hřbitov.

Takřka jisté podle něj je, že sochu, kterou z lesa dostali až hasiči, nepůjde opravit. Její poškození je značné, andělovi například chybí ruka.

Historie rodu Puppů sahá do roku 1767, kdy přišel do Karlových Varů pracovat Johann Georg Pupp. Český sál, základ pozdějšího hotelu Pupp, koupil v roce 1778.