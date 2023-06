Němec postřelený na hranicích může žádat odškodnění, dostane jen pár stovek

Ze Schlegela soud svým rozhodnutím sňal nálepku trestaného člověka a ten nyní může požádat o odškodnění. To však nebude nikterak vysoké.

V jeho případě se jedná o částku přibližně čtyř set korun, a to za čtyři dny vazby a ušlý plat. Odškodnění za zranění se musí domáhat ve zvláštním řízení.

Na Západ přes Československo

Příběh se začal odvíjet jen pár týdnů před sametovou revolucí, konkrétně 22. září 1989. Na cestu za svobodou se tehdy jednadvacetiletý Steffen Schlegel vydal spolu se dvěma kamarády, Rene Röderem a Heiko Schmotzem. Společně odjeli z tehdejšího východního Německa do Československa a v půl čtvrté odpoledne se u obce Nový Žďár na Chebsku pokusili překonat hranice do Spolkové republiky Německo.

„Jako důvod Schlegel později uvedl, že se chtěl do SRN dostat z politických důvodů. Například mu vadilo, že v jeho vlasti není možné svobodně cestovat, že není možné svobodně vyjádřit svůj názor. Uvedl i hospodářské důvody, konkrétně poukázal na nedostatek bytů,“ uvedl advokát Lubomír Müller, který Schlegela před českými soudy zastupuje. „Protože ve východním Německu neměli přátelé podrobné informace o ochraně státních hranic Československé socialistické republiky, rozhodli se, že se zkusí dostat na svobodný Západ právě přes Československo.“

Až k hranicím se muži dostali bez problémů. Když se ale pokusili překonat první plot, začali po nich pohraničníci střílet. Pod palbou se jim podařilo přelézt i druhý plot. Nad nimi se poté objevil vrtulník a snažil se je natlačit do hlubokých děr, které byly vyhloubeny za druhým plotem.

Pohraničníci vypustili psy a pokračovali ve střelbě. Jedna ze střel trefila tašku, kterou měl Schlegel u sebe. Rovněž viděl, jak voják zastavil jednoho z jeho přátel, Heiko Schmotze, který byl kousek před ním.

„Držel mu samopal u zátylku a stiskl spoušť. Jen to ale cvaklo. Následně jej praštil pažbou pušky do vazu. V tom okamžiku už jsem už byl na zemi i já, protože mne dohnal jiný pohraničník. Ten mne z bezprostřední blízkosti střelil do levého lýtka i přes to, že jsem se již s rukama nad hlavou vzdal,“ přečetl z výpovědi advokát Müller a dodal, že ozbrojený strážce hranic tak střílel bez důvodu a záměrně.

„Příslušníci Pohraniční stráže celou dobu něco křičeli, ale on ničemu nerozuměl, navíc se neustále střílelo. Mimo to kolem štěkali psi, které na ně poštvali, a byl tam hluk z vrtulníku. Postřelen byl i jeho kamarád Rene Röder. Následně byli všichni tři k sobě připoutáni pouty, přestože Schlegel silně krvácel,“ pokračoval advokát Müller.

Po zadržení do rukou Stasi

Když se Schlegel po ošetření probral, ležel sám na pokoji, střežen ozbrojencem. Čtvrtý den po zadržení jej spolu s postřeleným kamarádem převezla sanitka na hranice, kde oba muže převzali příslušnici Ministerstva státní bezpečnosti NDR, nechvalně známé Stasi.

„Naložili je do vozu Volvo a odvezli je do Hohenschönhausenu, kde byl Schlegel asi dva dny na ošetřovně a následně v tamním vězení ve vyšetřovací vazbě. Několikrát byl vyslýchán, a to i v noci. V důsledku svého zranění ztratil mnoho krve a obával se, že přijde o život. Ještě dnes trpí různými strachy, někdy má i noční můry. Má rovněž bolesti ve starém zranění. Jako veliké pochybení cítí především skutečnost, že zranění lidé nebyli dlouho ošetřeni a že jim nebyla poskytnuta ani žádná první pomoc,“ dodal Lubomír Müller.

Podle jeho slov byl tehdy nastaven systém ochrany státních hranic v přímém rozporu s ustanovením Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, kde se praví, že každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, a to i svou vlastní.

„Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zjistil, že za protiprávní stav při ochraně státních hranic nesou odpovědnost tehdejší vedoucí představitelé Komunistické strany Československa, konkrétně členové předsednictva jejího ústředního výboru a federální ministři vnitra,“ doplnil Müller.

Paradoxem je, že občané Německé demokratické republiky dostali souhlas k emigraci do Spolkové republiky Německo přes velvyslanectví v Praze jen několik dnů poté, co se Schlegel pokusil přejít hranice a byl postřelen. Stalo se tak 30. září 1989.