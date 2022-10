Horské hotely vyhlížejí zimní sezonu, některým se nedaří sehnat klienty

Ubytovací zařízení měla v minulosti o podzimních prázdninách plno a vánoční nebo silvestrovské pobyty si lidé objednávali dlouho dopředu. Ta letošní sezona ale bude podle názoru hoteliérů možná trochu jiná. Někde sice už mají plno, leckde ovšem jen několik rezervací.

Po protikoronavirových opatřeních totiž přišla válka na Ukrajině a raketový vzestup cen, hlavně u energií. Navíc se provozovatelé ubytovacích služeb bojí i zdražování v samotných lyžařských střediscích. To by mohlo řadu zákazníků odradit před cestou do hor.

Podzimní prázdniny, Vánoce nebo silvestr na horách přitom bývá vhodné rezervovat už v létě. „Tyto tři termíny bývají vyprodané už na začátku září. V našem hotelu zbývá opravdu málo míst. Chaty a chalupy byly vyprodané jako první. O podzimních prázdninách se pár míst snad ještě najde. Vánoční svátky a silvestr je vyprodaný celý a nemáme zde jediné lůžko volné,“ konstatovala Silva Brouková z Aparthotelu Klínovec.

V některých destinacích Krušných hor si hosté rezervovali hotely i několik měsíců dopředu, a tak v sezoně problémy mít nebudou. „Ještě nám nějaké pokoje zbývají na podzimní prázdniny. Co se týká Vánoc a silvestra, tam máme úplně vyprodáno a rezervace máme i na leden a únor. I přes nelehkou dobu nás zájem o ubytování mile překvapil,“ sdělil správce hotelu Orion Jindřich Kafka.

Lidé začali šetřit

Existují ovšem penziony a hotely, kde mají zatím velké problémy. Klienti nedorazili, chybí rezervace a ceny energií přitom prudce rostou.

„Doteď nemáme rezervaci na jediný pokoj. Vše je prázdné a lidem chybí peníze. Nikdo se nechce ubytovat, protože nikdo neví, jak to bude. Teď je pro každého prioritou šetřit. Spousta areálů neví, zda vůbec v rámci úspory spustí vleky. V lidech je nejistota a u nás jako u provozovatelů hotelů, penzionů a ubytoven ještě větší,“ poznamenali provozovatelé Pensionu Pstruží. Lidé podle nich přemýšlejí mnohem více nad tím, kolik co bude stát.

„Letošní sezona bude ještě velice zajímavá, protože nikdo nevíme, jak to bude. Rezervací je úplné minimum a vypadá to stejně špatně jako během pandemie. Dřív se nemohlo cestovat a dnes se šetří každá koruna,“ svěřila se Klára Urbánková z Apartmánů Marcebila v Abertamech.

„Na vánoční svátky a na Nový rok nemáme zarezervovaný jediný pokoj. Hosté zatím stále neobjednávají. Jako provozovatelka z toho nemám dobrý pocit. Také je dost možné, že lidé vymění zimní pohádku na horách za teplejší a slunečnější destinaci,“ povzdechla si Klára Urbánková.

Její slova potvrdil ředitel společnosti Letuška.cz. „Zájem o letenky na svátky a prodloužené víkendy je oproti loňsku o 30 procent vyšší. V žebříčku TOP destinací, kam Češi míří, stále figurují tradiční dovolenkové destinace, jako je Španělsko, Bulharsko nebo Chorvatsko, ale i vzdálenější země – například Mauricius nebo Maledivy,“ poznamenal ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.