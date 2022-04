Pozůstalí i pečovatelé si v Chebu vymění zkušenosti v nových skupinách

První je určena pozůstalým dospělým, druhá dětem a třetí pečujícím. Setkávání, které je v rámci skupin zdarma, organizuje psycholožka, sociální pracovnice a hospicový poradce pro pozůstalé.

„Každý pozůstalý se ve svépomocné skupině může podělit o svoje pocity, emoce, myšlenky. O zkušenost s umíráním. S tím, co prožíval bezprostředně po smrti blízkého, jak se vyrovnával se zármutkem, co pomáhá, nebo naopak nepomáhá. Lidé, kteří se nacházejí v různých fázích truchlení, si vzájemně dodávají naději. Mohou zde nacházet pomoc. A především mají možnost potkat se s lidmi, kteří jim rozumí. Nejsou tak na smutek sami,“ vysvětlil zástupce ředitelky Hospice sv. Jiří Marek Lučin.

Samostatnou kapitolou jsou podle jeho slov děti, které se často těžce vyrovnávají se smrtí někoho blízkého.

„Pomáháme dětem ve věku od 11 let znovu najít pevný bod na jejich cestě životem. Vytváříme místo, kde můžeme o smrti mluvit, ale i mlčet, kde děti mohou získat podporu pro svůj vlastní způsob truchlení. Snažíme se zážitkovou formou mluvit o tom, jak se mají, co prožívají. Protože se v podpůrné skupině mohou setkávat děti různě dlouho po ztrátě a v různých fázích truchlení, mohou si vzájemně dodat naději, pocit sounáležitosti a přijetí. Pokud by rodiče měli zájem o setkání mladších dětí, i to je možné po dohodě zorganizovat,“ podotkl Marek Lučin.

Lidé z hospice nabízejí pomocnou ruku i těm, kteří v domácím prostředí pečují o někoho blízkého, což je fyzicky, psychicky i finančně náročné.

„Někdo s tím teprve začal a neví, kam se obrátit o radu, jaké má možnosti. Prožívá strach, jestli je v jeho silách vše zvládnout. Přemýšlí, jak se vše bude dál vyvíjet. Jiný člověk naopak pečuje dlouho. Ale může se cítit unavený, nemá dostatek času na sebe. Ačkoli se mu toho hodně podařilo, má pocit, že jeho péči nikdo neocení. Ve svépomocné skupině si mohou lidé předávat své zkušenosti, informace i naději. Je možné zde mluvit nebo jen mlčet, poslouchat a nechat se inspirovat,“ řekl Lučin s tím, že setkávat by se lidé v rámci svépomocných skupin mohli jednou za tři měsíce.

První schůzku pro dospělé pozůstalé chystají v chebské Karlově ulici na pátek od 16 hodin. Další termíny budou zveřejněny na internetových stránkách a sociálních sítích Hospice Sv. Jiří, informace je možné také získat na telefonním čísle 739 341 089.