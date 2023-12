Cesty po horách nejsou vycházkou v parku, varuje turisty horská služba

10:00

Velmi dobré sněhové podmínky lákají stále více lidí k návštěvě Krušných hor. Aby však byl jejich pobyt příjemný a bezpečný, měli by se připravit nejen na nástrahy počasí. Problémem pro ně může být i cesta do hor. Například motoristé by měli myslet na to, že se může stát, že kvůli vrstvě sněhu či ledu v určitých oblastech a terénech nebudou ani hlubší vzorky pneumatik stačit.