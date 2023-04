Bismarckova rozhledna v Aši je opravená, letos slaví 120 let od otevření

Bismarckova rozhledna v Aši na Chebsku letos slaví 120 let od otevření. Jedna z nejmohutnějších vyhlídkových staveb u nás je zároveň nejzápadněji položenou rozhlednou v České republice. Loni prošla opravou, od dubna je znovu přístupná návštěvníkům. Rozhlednu vysokou 34 metrů lze navštívit denně od 9 do 17 hodin, o letních prázdninách pak až do 19 hodin.