Opravy, rekonstrukce, dostavby. Památky v kraji se chystají na novou sezonu

Stavbaři se usídlí například na chebském hradě. Na místě, kde se na šancích nachází vstup do barokního podzemí, budou stavět nový objekt. „Domek bude korespondovat s vizuálem barokní pevnosti, bude obestavěn cihlovou zdí, podobně jako hradby. Zřejmě se ale bude stavět celou turistickou sezonu,“ uvedl kastelán Tomáš Dostál.

A to znamená, že návštěvníci se s největší pravděpodobností podívají do hradního podzemí až napřesrok. Chebský hrad ale i tak může nabídnout řadu zajímavostí. „Například jedinečnou dvoupatrovou kapli sv. Erharda a Uršuly, Černou věž, zbytky paláce či dechberoucí výhled do údolí řeky Ohře,“ podotkl kastelán Dostál.

Expozice pro tekutý poklad

V Bečově nad Teplou budou restaurovat interiér středověkého hradu, dokončí tak projekt „Příkladné obnovy hradu Bečov“. „Napřesrok můžeme uvažovat o tom, že celý areál zpřístupníme. Musíme řešit i havárii mostku při vjezdu do hradního parku a otevření bezpečné pěší stezky od hlavní silnice do obytné zóny a k náměstí,“ uvedl kastelán Tomáš Wizovský.

Po několika letech příprav začne oprava tarasní zdi v ulici Pod Zámkem. „V tomto případě dojde k dočasnému uzavření a záboru komunikace. Věříme, že to nebude trvat dlouho. Nezapomínáme ani na dolní barokní zámek, kde by se měla po přestěhování relikviáře trezorová místnost proměnit zpět na modrou vévodskou jídelnu,“ informoval Wizovský.

Poznamenal, že z oken už zmizely pancéřové okenice. Původní mobiliář je zrestaurovaný. Letos správa zámku plánuje v místnosti položit dřevěnou podlahu a obnovit původní výmalbu. Shání také asi pět milionů korun na dokončení expozice takzvaného tekutého pokladu. Jde o sbírku historických vín a koňaků, nalezenou společně s relikviářem sv. Maura.

Padl návštěvnický rekord

Na hradě Loket letos začne kompletní obnova střechy. Nově bude památku chránit krytina z pálených tašek. Podle Jany Těžké, ředitelky společnosti Hrad Loket, jde o několikaletý projekt. „Nyní se projektuje i nové kreativně kulturní centrum hradu. Jakmile bude projekt, připravíme tendr a poté práce začnou. Hotovo by mělo být příští rok,“ upřesnila Těžká.

Podle ní se na centrum mají změnit prostory v prvním patře hradu. „Zanikne stávající restaurace, úprav se dočkají některé místnosti severního paláce a hejtmanství, a také část východního křídla a křídla při věži. Tyto prostory jsou zatím nepřístupné, návštěvníky proto nebudou práce nijak rušit,“ představila plány ředitelka.

Uvedla, že hradu otevřenému celoročně, se loni podařilo pokořit návštěvnický rekord. „Poprvé v historii hrad navštívilo přes 160 tisíc lidí. Jak na tom budeme v celostátním srovnání, to uvidíme v březnu, až budou hotové statistiky. Co vím, dýchali jsme na záda Karlštejnu. Jsem zvědavá, zda se nám ho podařilo v návštěvnosti překonat,“ dodala ředitelka.

Vrcholem bude odhalení obelisku

Na zámku Kynžvart pokračují úpravy prostor pro daguerrotypii. Odhadnout, kdy se tato část zámku otevře, si však kastelán Ondřej Cink netroufá. „Přál bych si, aby to bylo už letos,“ řekl. Pracovat se bude také v zámeckém parku. Tady pokračuje obnova kamenné zdi nad pivovarem, začala rovněž stavba objektu, který bude sloužit pro uskladnění techniky.

Zlatým hřebem letošní sezony bude odhalení zrekonstruovaného obelisku, památníku dvou císařů. „To je věc, na které pracujeme už od loňska. V současné době se dokončuje restaurování litinových prvků, které se na obelisk vrátí jakmile to počasí dovolí. Památník lidem představíme při zámeckých slavnostech, které se letos konají 8. června,“ dodal kastelán.